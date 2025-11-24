Gogolook攜手鴻海 強化智慧城市防詐能量

根據Gogolook規劃，在旗下防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，將共同建立從個人到城市層級的防詐網。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）今天表示，未來將與鴻海（2317）攜手，從台灣地方政府作為示範場域出發，逐步將防詐服務在海外市場加以擴大。管理層看好雙方合作不僅呼應各國政府積極推動的防詐政策，也展現出鴻海對台灣軟體業者的支持，以及對於智慧城市與數位信任的重視。

鴻海上週五（21日）舉辦集團年度科技日活動，開幕首日的主題論壇聚焦於前瞻科技、三大智慧平台、企業永續、科技新創、機器人科技與智慧生活應用等核心議題，展示多項跨領域創新應用。其中，「智慧城市」分論壇，更涵蓋遠距醫療、淨零雙軸，到AI驅動城市韌性新架構，以系統整合商角色在台灣以及海外市場積極佈局智慧城市的建設，並邀請Gogolook在「詐騙防治」扮演智慧城市生態系夥伴中關鍵拼圖。

Gogolook憑藉領先的 AI 防詐技術與詐騙情資資料庫，將協助鴻海推動以 AI 為核心的CityGPT平台與智慧城市解決方案。Gogolook執行長郭建甫今天表示，鴻海科技日當天以「從智慧城市到信任城 —AI 驅動的城市韌性新架構」為題，分享Gogolook結合智慧城市的合作藍圖與商業應用前景，後續可望結合CityGPT 平台推動智慧城市新格局。

郭建甫說，智慧城市的治理建立在資訊透明與信任上，而 AI 時代中信任治理的基礎設施的要素可歸類為資料溯源與完整性、內容真實性驗證，以及詐騙與威脅偵測。Gogolook 將分別以城市威脅情資、城市級模型、信任驗證API的應用，契合鴻海智慧城市CityGPT與Super APP的需求，不僅提供能快速落地的防詐應用，更能透過公私協力的數據協作建立城市防詐系統。

根據Gogolook規劃，在旗下防詐技術與資料庫正式納入鴻海生態系後，將共同建立從個人到城市層級的防詐網，從防詐警示、數據協作到教育倡議，提供城市級防護方案，協助政府與企業強化市民數位安全，打造值得信任的智慧城市環境。從智慧預警、即時通報到資料整合，形成完整的防護循環，讓政府、企業與市民共同參與防詐行動，讓城市更加安全與永續。

目前，Gogolook 已積極與多國智慧城市合作推動防詐應用。以泰國為例，Gogolook 已聯手當地政府、電信業者、金融機構及地產開發商，共同打造可落地的智慧防詐方案，未來也將持續在日本、新加坡、馬來西亞、菲律賓等亞洲市場拓展智慧城市應用版圖。

