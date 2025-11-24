台股遇亂流買氣集中0050、0056，0050投資人數破191萬。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕即便台股上週五重挫近千點，不過，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50（0050）與元大高股息（0050），0050上週投資人數增7.4萬人奪冠，元大高股息、國泰永續高股息（00878）分別增加2.1萬、1.3萬人，其中，0050投資人數已突破191萬人。

據集保結算所、證交所資料統計至11月21日止，0050上週投資人數增加7.4萬人，總投資人數正式突破191萬人，即將達陣200萬人，且上週獲得288.7億元淨申購、拔得頭籌；此外，投資人也瞄準高股息ETF0056、00878進場，兩檔投資人數分別增加2.1萬、1.2萬人，淨申購金額達110.3億元、78.1億元。

法人分析，0050市值型ETF成分股跟著台灣產業與時俱進，擁有絕不錯過台股漲勢的特性，適合小資族、新手爸媽長期投資；不過，高股息ETF參與台股企業營運成果紅利，除殖利率長期高於大盤，穩定配息也提供存股族規律現金流，兩種不同產品適合不同需求的投資人。

