世界遊客最擁擠的國家在「歐洲」 遊客與當地居民比例近4:1

〔財經頻道／綜合報導〕一個歐洲國家被評為世界上遊客最擁擠的旅遊目的地，這或許會讓人有點意外，這個國家就是奧地利。

與西班牙或希臘等吸引大量遊客的旅遊勝地不同，奧地利這個內陸國家每年接待的遊客數量最多，當地居民與遊客的比例最高。MoneyTransfers.com在2024年進行的一項研究發現，奧地利每位居民接待的遊客數量幾乎是其四倍，比例為1:3.6。

奧地利人口僅約900萬，但每年接待約3200萬國際遊客。大部分遊客都集中在奧地利首都維也納。

首都維也納是全國最熱門的旅遊目的地。素有「夢想之城」的美譽，難怪如此多的人渴望探索這座城市。著名景點包括美泉宮、維也納歌劇院和自然歷史博物館。

維也納擁有美麗的巴洛克式建築、許多歷史地標，以及熱鬧非凡的酒吧和餐廳，夜生活豐富多彩。

雖然維也納已經習慣了接待大量遊客，但該國的其他地區也越來越受歡迎，然而，它們並沒有做好迎接大量遊客湧入的準備。





