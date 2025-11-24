奉獻台灣民族誌 德籍女性人類學者鮑克蘭壯遊特展開展

「鮑克蘭先生的台灣壯遊」特展以AI技術製作影片，呈現鮑克蘭女士的生命軌跡。（中央研究院提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕中研院今日舉辦「鮑克蘭先生的台灣壯遊」特展開幕式，特展展期為期一年半，展出中研院民族學研究所首位外籍女性研究員、德籍人類學者鮑克蘭（Inez de Beauclair）後半生奉獻台灣民族誌與人類學研究的軌跡。

中研院說明，鮑克蘭（1897–1981）生於德國，因戰亂輾轉在1954年自中國來台，她先在國立故宮博物院任職，後加入中研院民族所，響應創所所長凌純聲「搶救民族誌」理念，多次前往台南、台東、阿里山等地田野調查，是民族所展開蘭嶼研究的重要先行者。

中研院表示，在資訊與交通仍不發達的1950年代，鮑克蘭背著相機與筆記本踏遍台灣山海進行田野調查的紀錄，她的研究足跡遍及中國貴州、菲律賓巴丹群島與太平洋島嶼，留下大量珍貴紀錄，為早期民族學研究奠定基礎。鮑克蘭女士後半生近30年皆奉獻於台灣民族誌與人類學研究，1981年於台北逝世。

鮑克蘭女士的孫女鮑娟麗（Julia de Beauclair）參觀展場。（中研院提供）

展覽分為五大展區，其中「鮑克蘭女士的田野行跡」以歷史照片與手繪地圖，串起她在台灣、中國、菲律賓、密克羅尼西亞等地調查的路線，呈現長時距、跨地域的研究行跡。

「物件含藏的知識軌跡」展區展出她從多個文化圈收集的文物，透過器物細節與收藏脈絡，展現她對跨文化傳播的理論關懷與比較研究視野。

「田野場域的跨文化遭遇」透過她獨具洞察力的攝影，再現六、七十年前的田野場景，包括部落日常生活到儀式活動、人際交流。

「發出幽微聲響的檔案書信」展區以公文、信札與民族所早期檔案，呈現她在研究過程中的思索、討論與行動，也揭示了她在民族所學術網絡與制度建立中的關鍵角色。

「陽光充足的南台灣」展區聚焦她退休後仍持續耕耘的台南平埔族群研究，透過影像與筆記呈現其對台灣土地持續而細膩的關懷。

特展由民族所研究員林文玲擔綱策展，以鮑克蘭女士收藏的文物、照片、田野筆記、個人書信與公文檔案為線索，試圖追尋她的研究關懷，特展預計將展出一年半，展覽期間今日起至2027年5月24日，開館時間為每週三、五、六9:30-16:30。

中研院院長廖俊智在開幕式致詞時表示，民族所是享譽國際的人類學、台灣南島民族，以及漢人社會研究重鎮，也肩負文物典藏及推廣的任務。本次展覽呈現人類學者如何透過田野調查、文獻考據與跨文化觀察，促進族群間的互動與理解。

民族所所長周玉慧指出，策展團隊從鮑克蘭女士留下的大量照片、文物與手稿著手，逐步爬梳其壯遊軌跡與學術關懷，並訪談曾與她共事的前輩，整體考證與整合工作繁複且具挑戰性，也特別感謝家屬慷慨捐贈珍貴文物，使展覽內容更加豐富。

鮑克蘭女士的孫子女專程來台，從家人的視角分享與祖母相處的點滴，讓觀眾看見她對研究始終如一的熱忱。鮑克蘭孫女鮑娟麗（Julia de Beauclair）憶述，50多年前來台就讀成功大學期間，祖母帶她到屏東東港，親身體驗傳統王船祭典；直到祖母晚年，依然眷戀台灣人文的美好，即便家人勸說返回德國休養，仍堅持留在這片長年投身研究、情感深厚的土地。

曾在民族所與鮑克蘭共事的穆海飛（Harvey Molé）亦到場憶述，與鮑克蘭女士在台南共同田調、暫借當地望族劉家古厝的生活，朝夕相處中所見她在田野工作上的專注、勤勉與堅韌，至今仍歷歷在目。

