嚴防中國豬肉走私來台 海巡署四大原則落實防疫

海巡署港自2018年起，針對所有進港船舶實施100%檢查，並聚焦來自疫情警示地區的貨輪。（海巡署提供）

〔記者陸運鋒／台北報導〕中國近期豬肉價格暴跌，每台斤僅新台幣6元，與台灣目前每台斤約180元價格相差甚遠，但恐有不肖業者為了出清，將以走私方式牟取暴利。對此，戊守邊境的海巡署表示，為防範疫病藉由走私入侵，已訂有專案計畫及處置SOP，秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」四大原則，持續落實防疫工作。

海巡署相關岸海勤務防疫措施可分為四大類，包括海上巡查部分，將運用岸際雷達系統，持續嚴密掌握海上目標，對於從海峽中線由西往東移動，或是偏離其律定航道的可疑船舶，會立即將資訊通報給在航的艦船艇或派遣無人機迅速前往查察；對於來自疫區可疑船舶，加強海上登檢的強度與頻次，從源頭阻斷任何可能夾帶未經核准動物產品的風險。

其次是港口安檢部分，自2018年起，針對所有進港船舶實施100%檢查，並聚焦來自疫情警示地區的貨輪，將檢查重點放在最有可能藏匿或使用違禁肉品的區域，包括廚房、食材儲藏室，以及冷凍櫃（冰庫）等處，將任何潛在的病毒風險阻於在外。

再者是灘岸搜索部分，將過去易走私、偷渡高風險重點區域，列為灘岸搜索的重點，除了24小時常態併同巡邏勤務執行一般巡查外，更要求重點時段擴大執行，以最高強度來應對高風險重點區域。

最後政策宣導部分，持續運用與民眾接觸的各類時機，包括在漁會理事會議、漁船進出港檢查等時機，進行宣導；同時也利用各安檢所的跑馬燈、公佈欄等設施，多方宣導禁止攜帶（運輸）未經核准之動植物及其產製品入境的規定與罰則。

海巡署指出，一經發現載有走私活（屠）體動物及其產製品，即依標準作業程序將涉案人、船移送地檢署；另帶案中國船舶，如發現殘羹、廚餘及其肉（產）製品均嚴禁攜帶上岸，並即通報當地檢疫機關派員銷毀。

