威剛董座陳立白：記憶體有錢也買不到貨 價格將續上漲

威剛董事長陳立白今（24）日指出，AI需求記憶體的強度遠超過歷史上任何時期。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 記憶體模組大廠威剛董事長陳立白今（24）日指出，AI需求記憶體的強度遠超過歷史上任何時期，DRAM 、NAND快閃記憶體雙缺持續升溫，缺貨深度與時間皆創20年來最嚴重，合約價將持續上漲至少兩至三季以上，2026年上半年DRAM與NAND快閃記憶體仍將呈現全面缺貨態勢。

陳立白將今出席「冠軍之路」職棒紀錄片記者會，他於會後針對記憶體市況指出，預期到2026年上半年，DRAM與NAND快閃記憶體皆將呈現全面缺貨態勢，缺貨原因包括上游大廠調整產能、偏向生產高毛利AI相關DRAM；全球供給量減少；AI、CSP（雲端應用服務）的需求激增；安全庫存見底，各家客戶「有錢也買不到貨」。下半年以來現貨價已漲翻天，陳立白預估合約價將連續呈現兩至三季上漲走勢。

對於市場疑慮客戶可能重複下單（double booking）的問題，陳立白認為，各家終端產品大廠包括台灣、美國、韓國、中國等，各家董事長、總經理都親自出馬與供應商談貨源，市場完全沒有「double booking」的狀況，因為「下2張訂單、3 張訂單都不一定能拿到貨」，供應商擁有絕對議價權，多數客戶連1年約都簽不到，只能「每月談」。

此外，他說，這次AI造成效應可說產業史上最強，AI對記憶體需求「又快又猛又長」，不像以前需求快但短，這次是快且長期。現在談AI泡沫化還太早，至少要看後續才可能出現。高頻寬（HBM）後段封測產能不足則反而救了PC/手機端一命，若HBM後段沒瓶頸，所有資源會被 HBM客戶全部吸走，PC/手機會更慘。

針對NAND Flash的走勢，陳立白表示，原本預期小缺，但現在市況看起來將比預期更嚴重，原因包括產能被DRAM排擠掉，導致供給減少，SSD需求端需填補缺口，導致NAND Flash缺貨程度比威剛先前預估更嚴重，全面缺貨比DRAM稍晚但缺口更深，價格漲幅也比先前估計更大。

對於中國NAND Flash、DRAM兩家供應商傳出擴產，陳立白認為，他們兩家廠商市佔僅約 10%，即使積極擴產，對全球供需仍難以扭轉缺貨結構。此外，SSD被迫降規，如手機 / PC OEM廠商，也仍不一定可拿到貨滿足需求，中國品牌手機廠已明顯放慢新機推出。

陳立白並預期，威剛第4季毛利率將明顯優於上季，主要受惠價格全面走揚，公司也加速囤貨，目標希望明年第1季之前庫存達200億元，「威剛買貨管道比同業多，可能獲得更多份額」， 策略上，明年上半年「貨要省著賣」，僅供應策略性主力客戶。

