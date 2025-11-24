郵局臨櫃普發現金今開跑 半天發出27.3萬餘筆

中華郵政是唯一提供臨櫃領取普發萬元現金的金融單位，今（24日）起提供臨櫃領取服務。（中華郵政提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕配合政府普發萬元，金融單位提供多元領取管道。中華郵政統計，截至今天（24日）下午1時，「臨櫃領取」達27萬3000餘筆，「登記入帳」達437萬6000餘筆，「ATM領現」達90萬9000餘筆，民眾透過郵局各管道領取總計達555萬8000餘筆。

政府普發1萬元，中華郵政，提供民眾領取管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」及全國唯一「臨櫃領現」。「臨櫃領現」今天首日實施，中華郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍前往中和、新店及板橋郵局視察，現場運作順暢。

中華郵政考量人潮較多，「臨櫃領現」開放首週按號分流，「臨櫃領取人」身分證號或居留證統一證號尾數單號週一、三、五領取，雙號週二、四、六領取。「臨櫃領現」要攜帶領款人健保卡，健保卡照片若不足以清楚辨識，請額外攜帶身分證或居留證輔助證明；如請人代領，代領人要另外攜帶自己的身分證件，如健保卡、身分證或居留證。

