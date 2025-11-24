「1加1大於2」爭取美半導體關稅優惠！韓盼與台灣合作

韓國本月敲定了一項貿易協議，以降低美國關稅為條件，換取韓國對美國戰略領域的大量投資，而台灣的貿易談判仍在進行中。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國貿易部長呂翰九（Yeo Han-koo）週一（24日）表示，在應對美國總統川普對半導體徵收關稅的問題上，韓國與台灣有合作空間。

呂翰九在接受電台採訪時表示，「台灣也在進行談判，所以韓國和台灣可以透過合作獲得最優惠的待遇」。

韓國本月敲定了一項貿易協議，以降低美國關稅為條件，換取韓國對美國戰略領域的大量投資，而台灣的貿易談判仍在進行中。

在與韓國的貿易協議中，美國表示，對韓國徵收的半導體關稅「不會比未來可能達成的協議中提供的條款更不利，該協議涵蓋的半導體貿易量至少與韓國的貿易量一樣大」。雖然文字上未提及台灣，但南韓官員表示，意思就是指不會讓南韓在半導體關稅的待遇上遜於主要的競爭對手台灣。

路透上週報導稱，美國官員私下表示，他們可能不會很快徵收長期承諾的半導體關稅，這可能會推遲川普經濟議程的核心。

一位韓國官員拒絕證實是否曾就此事與台灣方面進行任何具體討論。

根據海關數據顯示，受人工智慧領域先進晶片需求成長的推動，韓國10月對美半導體出口額成長51.2%，達到12億美元。

