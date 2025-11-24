輝達落地北士科 吳東亮：樂見此事有完美結局

台新投信與新光投信24日正式舉行合併後首場茶會，台新董事長吳東亮等人出席。（記者羅沛德攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控董事長吳東亮今（24）日出席台新投信與新光投信合併茶會。外界持續關注，輝達（NVIDIA）順利落地北士科，吳東亮今天表示，「樂見整起事件有個完美結局」，強調新光人壽過去在此案上的努力，不應被忽略，希望社會大眾能給新壽董監事與員工最大的肯定。

吳東亮今天受訪表示，新光人壽在過程中全力配合，希望能把輝達留在台灣，因此，期許台北市政府與輝達的談判，能順利成功，把輝達真正留在台灣；吳東亮直言，這件事情更重要的意義是，讓國際級AI企業在台灣落地、生根，對產業信心與供應鏈都具指標意義。

針對輝達，吳東亮直言，台新原本就是輝達客戶，AI部門大約在二、三年前，就已採購輝達晶片投入內部應用，相關研發也陸續導入金融服務；台新早就是輝達客戶，台新與輝達的合作本來就不只一條線，AI合作持續推進。

此外，針對新光人壽與台新人壽合併進度，吳東亮表示，配合明年度新會計制度與ICS兩大制度實施，兩家壽險公司預計在2026年1月1日，如期完成合併。

吳東亮強調，新壽成立60年來，始終與台灣民眾站在一起，也一直思考如何讓台灣更好，這次更是盡心一起，協助把輝達留下來，希望社會大眾能給新壽董監事與員工最大的肯定。

