銀行當月老幫行員牽線 兆豐銀辦單身聯誼80名額秒殺

兆豐銀行打造幸福職場舉辦「秋光好日戀習曲」聯誼活動，董瑞斌董事長（中）樂當月老幫行員牽線，讓適婚同仁拓展生活圈。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於台灣走向晚婚甚至不婚的趨勢，兆豐銀行當起「月老」幫行員牽起友誼的紅線，日前舉辦「秋光好日戀習曲」單身聯誼，廣邀銀行內部與優質企業單身員工參加，限量80個名額瞬間「秒殺」，兆豐銀行董事長董瑞斌更在活動出發前當起「大媒人」，讚許兆豐行員具備金融業重誠信與責任感的特質，加上員工福利好、薪資待遇佳，是非常適合締結良緣的好對象。

兆豐銀行指出，兆豐銀行銀行員一向具有穩定、謹慎形象，此次兆豐銀行為照顧員工幸福，舉辦的單身聯誼活動，開放外部政府機關與優質企業報名，期望透過一同出遊活動，協助適婚員工拓展生活圈，創造認識交友的契機。活動開放報名即「秒殺」，各方爭搶80個名額，吸引不少各行各業碩博士等高知識份子、醫師、台積電工程師參加，不過，報名參加的性別比例男女8：2相當懸殊，顯示職場女性似乎對於參加聯誼活動態度較為保守。

兆豐銀指出，近年積極推動友善職場，陸續提升的員工福利備受外界稱道，包括優於勞基法的14天婚假、補助2萬元，生育補助首胎12萬元、次胎15萬元、第3胎起每胎18萬元，另有產假 （42工作日）、8日陪產及陪產檢假及有薪家庭照顧假，並與全台托育機構合作提供優惠服務，讓員工不但可以同時兼顧家庭與工作，減輕婚育壓力也相當有感，期望成為名實相符的幸福企業，讓「願婚、敢生、樂養」成為文化的一部分。

