加拿大總理：將在「適當時機」恢復與美國貿易談判

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，加拿大將在「適當時機」時恢復與美國的貿易談判。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）週日（23日）表示，加拿大將在「適當時機」時恢復與美國的貿易談判，但目前他認為沒有迫切需要與美國總統川普（Donald Trump）討論的問題。

綜合媒體報導，上月，加拿大在美國投放一支反關稅廣告，引發川普不滿，作為反擊，川普終止與加拿大的貿易談判，並揚言對加拿大進口品的關稅再提高10%。如今事情已過近1個月，外界關注美加何時會重啟談判。

請繼續往下閱讀...

卡尼週日在南非約翰內斯堡舉行的20國集團（G20）峰會間隙對媒體表示，加拿大現在正專注於未來的優先事項，以及建立新的合作夥伴關係，並也暗示與川普的談判可能會在「未來幾週內」展開，但前提是雙方都覺得時機成熟。

卡尼也強調，雖然他願意進行對話，但目前沒有「迫切需要」討論的問題，並稱「當美國希望恢復貿易談判時，我們會隨時準備好」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法