大戶砸逾4億掃北市豪宅 直接「包層」18樓

9月，沈姓、王姓等兩位自然人分別砸逾2億元買下臺北市中山區南京東路上的高價住宅「頂高豪景」18樓各一戶。（翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅大戶出現，一口氣砸逾4億直接包下18樓整層。根據內政部實價網最新揭露，9月，沈姓、王姓等兩位自然人分別砸逾2億元買下臺北市中山區南京東路上、屋齡達10年的高價住宅「頂高豪景」18樓各一戶，據了解，買家是上市公司大股東，主要經營散熱、機構件研發製造。

根據實價揭露，其中一戶門牌為106號18樓，總價約2億828萬元、坪數約153.14坪（包括3車位、約20.95坪），3個車位總價約1千萬元，扣除車位價格與坪數，拆算每坪約150萬元，另一戶門牌為108號18樓，總價約2億1065.5萬元，坪數約155.74坪（包括3車位、約21.96坪），車位總價約1千萬元，扣除車位價格與坪數，拆算每坪單價約149.99萬元。

進一步觀察該高價住宅歷次揭露紀錄，累積至少15筆，最低時每坪約109.38萬元，時間點落在2021年，最高時每坪約150萬元，時間點落在今年9月。

此外，臺北市信義計畫區高價住宅「松雍」也有最新揭露，9月揭露7樓其中一戶總價2.03億元、坪數約107.06坪（包括1車位、約13.6坪），1個車位價格約540萬元，扣除車位價格與坪數，拆算每坪單價約211.49萬元，房產業者指出，該高價住宅累積有6筆，除3樓其中一戶單價不到200萬元外，其它5筆每坪單價全數突破200萬元，也成為「單價200萬豪宅俱樂部」成員之一。

政策影響富豪買豪宅意願

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，中山區豪宅過去一直是台北市蛋黃區最親民價，但是自從「國賓皇琚」每坪站穩200萬元水準之後，啟動補漲行情，而信義計畫區的「松雍」位在知名豪宅「琢白」後側，是信義計畫區目前唯一全新成屋豪宅，即便是在疫情期間開案，仍以每200萬元成交，惟三年之後價格沒有向上突破，也代表政策管制確實影響買方出價意願。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，近幾年北市豪宅成交量低迷，在私法人買賣住宅許可制上路之後買氣更為慘澹，線上指標豪宅案銷售期逾十年以上者比比皆是。#

