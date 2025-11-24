新功能專打假帳號！大量X用戶被揭底「IP來自中國、香港」

近期X平台宣布，為打擊假帳號、提升平台透明，推出名為「關於此帳號」的新功能，該功能會顯示每個帳號所在國家、創辦帳號時間等資訊。示意圖。（資料照，路透）

〔即時新聞／綜合報導〕自從美國富豪馬斯克（Starlink）收購社群平台「X 」（前Twitter、推特）後，該平台假帳號大量激增、用戶被迫無條件授權給用於於AI模型訓練等爭議，掀起大量用戶「移民」浪潮。近期X平台宣布，為打擊假帳號、提升平台透明，推出名為一項「關於此帳號」（About this account）的新功能，引發全球各界關注。

各國X平台自上週開始改版成新功能後，不少日本網友注意到，自稱日本人又時常發布反日本政權等文章的帳號，突然急速消失。（圖擷取自社群平台「X」、Threads，本報合成）

綜合外媒報導，根據X平台產品負責人比爾（Nikita Bier）上月14日說明，X平台即將推出名為「關於此帳號」的新功能，屆時每個帳號都會公開顯示所在地IP、創建地和時間等資訊，還能標示該帳號是透過網頁版，還是透過特定App Store版本進行連接。同時，新功能也能幫助民眾瀏覽X平台貼文時，確認發文帳號與文章的「真實性」。

另外，新功能還能顯示帳號更改「使用者名稱」（Handle）次數等紀錄，也考量到用戶隱私並加入其他相應措施，包含提供用戶自行預設明確的所在「國家」或比較模糊的「地區/洲」（Region/Continent）。若平台偵測到用戶是透過VPN登入，個人檔案會出現一個盾牌圖案，代表「國家或地區可能不準確」免責聲明（disclaimer）。

報導指出，當時這項消息發布後，引起不少用戶與各國民眾兩極化反應。支持者認為，新功能可以有效識別哪些是故意散布假訊息、干涉他國內政、冒充知名人士或一般民眾進行詐騙等假帳號網軍；反對者則指出，此舉是一種民主倒退的表現，並擔憂新功能很快就會惡意濫用，最終淪為壓制言論自由、侵犯個人隱私的糟糕功能。

值得注意的是，目前中國政府為打壓重申「台灣有事」議題的日本首相高市早苗，除了派出多名政治人物不斷在X平台發文怒嗆日本政府，甚至出現大量號稱自己是日本人的網友，瘋狂發布「支持琉球/沖繩獨立」等反日本政權貼文。然而，各國X平台自上週五（11月21日）推出新功能，不少日本網友發現，這類帳號與貼文數量明顯急速下降。

更有日本網友進一步指出，那些自稱日本人又時常發布反日本政權、辱罵日本反中政策的帳號，IP位置大多來自「中國」或「香港」，在日本社群網路掀起軒然大波，紛紛砲轟中共政府蓄意帶風向、企圖干涉他國內政實在是無恥至極。消息傳至台灣，也引起大批台灣網友熱議，並無奈指出中國網軍造謠抹黑協同行為，幾乎天天在台灣上演。

PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾則對此表示，X平台推出的這項新功能，其實晚了台灣PTT論壇30年。時常被假帳號、中國網軍惡意攻擊的反共網紅「八炯」溫子渝，則希望Meta執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）能將公司旗下的社群平台Threads，也做出類似X平台打擊假帳號的功能。

When you read content on X, you should be able to verify its authenticity. This is critical to getting a pulse on important issues happening in the world.



As part of that, we're experimenting with displaying new information on profiles, including which country an account is… pic.twitter.com/OYgT1OiJdA — Nikita Bier （@nikitabier） October 14, 2025

在 Threads 查看

在 Threads 查看

