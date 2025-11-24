國人刷卡賺回饋成精 萬事達卡調查：9成消費者為獲高回饋辦卡

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文分析，根據調查發現，雖然高達9成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，但也有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣信用卡簽帳金額續創新高，逾8成國人已將信用卡作為日常主要支付工具，「刷卡消費」的選擇也更為精準。根據萬事達卡的最新調查，高達9成的持卡人採取「精明消費」策略，無論是超商量販、電商購物或是海外旅遊，消費者均積極善用信用卡權益以取得回饋，更會為了獲得高回饋而申辦特定信用卡。

根據金管會統計，9月台灣信用卡簽帳金額達4032億元、年增9.65%，創下歷年同期新高，今年1至9月更刷出3.68兆元、年增近6%，續創新高。根據萬事達卡「2025信用卡消費習慣調查」顯示，82%受訪者以信用卡作為日常生活的主要支付工具，更有超過5成民眾擁有3張以上信用卡，用於日常實體使用或綁定其他支付工具。

該調查也發現，各年齡層在選擇申辦信用卡時，鎖定的回饋重點有明顯差異。18至30歲的Z世代重視數位生活服務、旅遊消費回饋，因此偏好海外旅遊消費高回饋（43%）、外送平台高回饋（20%）及影音串流高回饋（16%）；31至45歲的中生代族群，則更關注電商平台高回饋（57%）與百貨/購物中心高回饋（2%），超過3成表示會特別申辦電商平台的聯名卡；至於46至65歲的熟齡族，則傾向實體消費通路回饋，57%受訪者表示會為超商和量販店的高回饋而辦卡，並且願意特別申辦量販店聯名卡（44%）及百貨/購物中心高回饋聯名卡（23%）。

至於哪些誘因最能吸引民眾申辦？萬事達卡發現，高達9成持卡人看重高現金回饋或高現金點數回饋，其次為提供綁定電子支付消費高回饋（53%）以及提供回饋通路類別多（41%）。對首刷禮的偏好上，則最愛刷卡金（37%），其次為即享券或禮券（22%）。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文分析，根據調查發現，雖然高達9成受訪者會為了特定消費類型的高回饋而申辦信用卡，但也有60%消費者以「無腦刷」高回饋信用卡作為主力消費卡片，值得注意的是，近幾年發卡行推出的切換消費場景的回饋模式，此次調查也發現，部分持卡人會精打細算將刷卡回饋「最大化」，超過4成的持有者每週至少會切換一次權益方案。

此外，雖然前9月信用卡簽帳金額已創下3.68兆元的新高，持卡人仍希望有更多可刷卡的場域。萬事達卡調查發現，18至45歲受訪者期待平價餐館（47%）和小吃店（43%）可使用信用卡，也希望夜市商圈（34%）及手搖飲連鎖店（30%）能導入信用卡支付；46至65歲熟齡族則期待醫療院所與診所（53%）、傳統生鮮市場（33%）能刷卡，也期望可以用信用卡支付搭乘捷運公車等交通費用（31%）。

