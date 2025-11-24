南投縣住家房屋現值這個價錢以下 免徵房屋稅

南投縣今年重行評定房屋標準價格，住家用房屋現值未達10萬2000元，明年起免徵房屋稅。（南投縣稅務局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府今年重行評定房屋標準價格，為減輕民眾房屋稅負擔，住家用房屋現值免徵標準由10萬1000元調高為10萬2000元，自明年期起開徵的房屋稅適用，估計約有5百餘戶受惠。

稅務局表示，房屋稅新制自去年7月1日起實施，對於住家用免稅房屋，增訂以自然人持有全國合計3戶為限。如持有住家用房屋且符合免徵標準全國合計3戶以內者，將由房屋所在地稽徵機關逕予核定免徵房屋稅；若持有超過3戶時，應於房屋稅開徵40日以前（即3月22日）申報擇定適用房屋，未申報或逾期申報擇定者，稽徵機關將按當年2月末日房屋稅額由高至低排序，主動核定稅額前3高者免徵房屋稅。

稅務局提醒民眾，住家用房屋現值10萬2000元以下免稅，僅適用於供住家用房屋，若房屋現值低於免徵標準但有部分面積供非住家使用者，該部分面積仍應要依實際使用情形課徵房屋稅；另符合免徵標準後，有增、改建致房屋現值逾10萬2000元者，則需恢復課徵房屋稅。民眾如有疑問，可撥打稅務局免費服務專線0800-496969洽詢。

