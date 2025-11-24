股匯分歧！新台幣暫收31.466元，續創波段新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早隨美股反彈開高漲近200點，但新台幣兌美元匯率在美元維持高檔、外資熱錢持續流出下，走勢依然偏弱，中午暫收31.466元、貶值3.6分，台北外匯經紀公司成交量7.17億美元。

上週五聯準會（Fed）紐約分行總裁威廉斯（John Williams）表示，Fed短期內仍可能降息，雖一度抑制美元走勢並推升美股反彈，也帶動台股週一走強。然而，新台幣匯價以31.41元、升值2分開盤後不久即由升轉貶，最低下探至31.467元，再創近期波段新低。

匯銀人士指出，上週五外資大砍台股915億元、當日匯出金額不到賣超的一半，儘管外資賣超後未必全數匯出，但外資熱錢尚未回頭之前，台幣偏弱走勢不變，且威廉斯的談話雖然使市場對Fed降息預期升溫，但美國9月與10月通膨數據延後至12月才會公布，美元指數仍在100高位附近整理；加上台美關稅談判內容尚未公布，不確定性揮之不去。

主要亞幣方面，日本財務大臣片山皋月21日一席可能干預匯市發言使日圓從逼近158兑1美元低點回升至156價位，目前市場正密切關注日圓走勢以及日本官方干預時間點。

另外，市場也關注俄烏和平協議進展，以及本週美國將發布的零售數據。

