焦點股》蜜望實：小蜜蜂成蜂王 11月股價大漲逾8成

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件股蜜望實（8043）11月以來股價大漲逾8成，今日股價續揚，開盤直衝漲停88.5元，不少投資人大喊「小蜜蜂成蜂王」、「越關越大尾」；截至10:40分為止，蜜望實股價上漲6.7元、暫報87.2元，漲幅達8.32%，成交量超過2.78萬張，不過，法人警告，蜜望實股票明日恐進入20分鐘分盤處置，追高宜謹慎。

蜜望實公告10月營收6.41億元、創45個月新高，稅後盈餘1.15億元、單月賺贏第3季，每股稅後盈餘1.44元，較去年同期轉虧轉盈，累計今年前10月營收42.5億元、年增11.1%，顯示營運持續轉佳。

觀察三大法人動態可發現，外資上週五買超3421張、自營商買超63張，合計三大法人買超3484張，主力更買超達5862張，買超券商以元大經紀、國票安和為主；法人認為，雖然外資主力雙雙相挺，不過，蜜望實股價持續狂飆，11月以來大漲逾八成之多，預估明日恐進入長達12天的20分鐘撮合盤，投資人進場仍需多小心。

