美國「政府效率部」提前解散 關鍵成員轉任其他政府職務

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在今年1月上任後大力推動成立的「美國政府效率部（Department of Government Efficiency，簡稱DOGE）」原本應該運作到2026年7月，但現被爆出已提前解散。

綜合媒體報導，DOGE是今年1月川普上任後首日成立的，由美國企業家馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同領導。在川普第2任期的最初幾個月，該機構就到處介入各個政府機構，快速縮減單位規模、砍預算，或把業務轉向符合川普的優先政策。

然而，隨著拉馬斯瓦米、馬斯克相繼辭職離開，美國聯邦政府的人事管理局接手了DOGE的許多工作。

近日美國人事管理局局長庫波（Scott Kupor）在接受《路透》採訪時，被問及DOGE的現況時，庫波稱「那個部門（DOGE）不存在了。」，

庫波還補充表示，DOGE也不再是一個集中管理的單位。這是川普政府第一次公開承認DOGE已經結束。

報導也指出，DOGE的許多關鍵成員，目前大多轉任政府其他部門任職，像是DOGE團隊成員傑比亞（Joe Gebbia），川普指派他負責讓政府網站「看起來更好」。迄今為止，傑比亞的設計工作室已經推出了招募執法人員在華盛頓特區巡邏的網站，以及宣傳總統的藥品定價計畫的網站。

而曾協助助馬斯克和川普政府拆解美國國際開發署（USAID）的DOGE團隊成員萊溫（Jeremy Lewin），現在主管國務院的外援政策。

