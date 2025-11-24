焦點股》喬山：旺季增溫 股價強彈

健身器材大廠喬山（1736）本季為傳統旺季，今天股價強彈逾6%。（取自喬山官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕健身器材大廠喬山（1736）本季為傳統旺季，且隨著歐美客戶進入拉貨旺季，將挹注成長動能，今天股價一度強彈逾8%，截至10:36分，股價暫報158.5元，漲幅6.02%，成交量1403張。

喬山前3季營收349.57億元，年增14.96%；稅後淨利10.36億元，年增64.7%，每股稅後盈餘3.41元。

集團最大客戶之一Planet Fitness第3季全球據點已達2795家，Planet Fitness 穩健的展店與設備需求，帶動喬山在美國市場的出貨動能與訂單能見度。喬山美國零售門市也將引進派樂騰（Peloton）最新產品，整合派樂騰創新內容與喬山銷售網絡，預期可大幅提升北美零售業務規模與零售品牌通路影響力。

喬山歐洲大客戶Basic-Fit近期也完成收購德國知名健身品牌Clever Fit，進入特許加盟市場，預期將推升未來對健身器材設備需求，為喬山歐洲市場中長期出貨帶來新成長動能。

