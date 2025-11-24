「對等關稅」倒台不怕 ! 傳川普政府秘密籌備「這法案」因應

美媒報導，川普政府在法庭訴訟前準備關稅備選方案。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府正悄悄準備備援方案，以防最高法院推翻川普政府推動的關稅措施。《Fortune》引述知情官員透露，商務部與美國貿易代表辦公室（USTR）研究多項替代工具，包括《貿易法》第301條與第122條，這2項規定都賦予總統單方面課徵關稅的權力。

據報導，白宮準備替代方案，反映出川普政府已經預期判決可能不利。在本月口頭辯論期間，多位大法官對川普全球性關稅表現出明顯保留，讓川普政府內部警訊大作。儘管如此，白宮仍期望能在最高法院勝訴，川普也多次公開呼籲大法官維持這些以國別為基礎的關稅。

請繼續往下閱讀...

川普表示，我們正在等判決，當然希望是好結果。如果不是也沒關係，我們總會找到辦法，你們知道的，我們會找到方法。這顯示，川普政府即便遭法院否決，仍堅定要把關稅作為經濟議程的核心。有一名官員匿名表示，不論最終裁決為何，「關稅都會留在川普的經濟藍圖裡」。

專家指出，川普政府準備的備案都有風險，不論是啟動速度較慢、適用範圍較窄，或可能招致新的法律挑戰，都不如川普目前以「經濟緊急狀態」為名所施行的廣泛關稅來得強大。

白宮拒絕評論細節，但承認正在尋找維持川普貿易策略的「新方式」。

白宮發言人Cush Desai表示，川普行使的是國會授權的緊急關稅權力，政府對最終勝訴仍有信心。他補充說，美國政府正在探索新的方法來縮小歷史性的貿易逆差，並讓製造業回流，維持國安與經濟安全。

目前最高法院尚未給出時間表，最終結果可能維持關稅、完全推翻，或採取折衷方式。對企業與其他國家而言，判決的每一種選項都將帶來新的不確定性。

報導指出，本案的核心在於川普是否能以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為依據來課徵所謂的「互惠關稅」。川普不僅用IEEPA 向全球徵收關稅，也曾對中國、加拿大與墨西哥商品施壓，理由包括芬太尼議題，甚至為阻止對巴西前總統、川普盟友波索納洛的起訴而對巴西產品課稅。

目前美國進口商品的有效平均關稅率約為14.4%。《彭博》經濟研究估算，其中超過一半來自川普以IEEPA為名加徵的費用。若最高法院推翻國別關稅，經濟學家預期多數費用最終都會「完全被替代」。

目前，川普的部分備案已啟動。例如，川普政府已對巴西展開301調查，也延續第一任期對部分中國商品加徵的301稅。這類措施通常需要耗時較長的調查流程才能正式啟動。

白宮國家經濟委員會主任Kevin Hassett也證實，若最高法院判川普敗訴，政府可能會動用 301或122條款權限來重新實施關稅。不過，第122條雖然能讓總統單方面施加15%的關稅（川普與多國談判時常用的水平），但最長只能持續150天。

川普前貿易顧問Peter Navarro在今年稍早就指出，這段時間太短，並非可靠的主要依據。而卡托研究所經濟副總裁Scott Lincicome 認為，一旦判決不利，川普團隊會「立刻開始重建關稅體系」，並形容他們會「把所有東西再重新拼回來」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法