焦點股》台玻: 訂單滿檔 高階玻纖布擴產

高階玻纖布持續擴產，台玻股價上漲。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕玻璃股台玻（1802）上週四召開法說會，表態玻纖布需求暢旺，至2027年前產能滿載，隨著新產能開出後，明年高階玻纖布產能可成長四成以上，孰料，上週五台股重挫，台玻股價收黑；不過台玻今日開盤再度衝高，截至9:42分為止，股價上漲1.4元、暫報33.85元，成交量逾6.7萬張，最高一度來到34.3元、漲幅逾5%。

台玻指出，去年整年度玻璃纖維營收占比為23%，今年前三季已提升至30%，訂單能見度直達2027年，產能維持滿載，而全球市佔率預計自25%提升至40%，維持全球排名第二的位置；台玻也表示，雖然日東紡也宣布擴展，但台玻使用現有廠房擴廠，建廠時間僅需日東紡的一半，大約一年半就能蓋好，且未來擴產計畫都只會在台灣進行。

請繼續往下閱讀...

法人分析，台玻法說會雖然釋出樂觀訊息，但觀察上週五三大法人動態可發現，外資大賣1.1萬張、自營商也賣超1596張，三大法人共賣超1萬2790張，主力也大手筆賣超1.7萬張，賣超券商以摩根大通、富邦、摩根士丹利為主，在籌碼較為凌亂下，恐需整理築底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法