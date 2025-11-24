高學歷也保不了飯碗 ! 美國失業者中25％擁大學文憑 創新高

目前失業美國裡，4人中就有1人擁有大學學歷，刷新紀錄。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞動市場正出現一個前所未見的現象，美國失業者中有25%擁大學文憑，創歷史新高，這凸顯了美國白領職缺在今年急遽放緩。《彭博》指出，9月美國有超過190萬、25歲以上擁有至少學士學位的失業者，佔失業總數的4分之1。

對此，摩根大通經濟學家費羅莉（Michael Feroli）指出，高學歷失業率上升「恐進一步助長 AI 奪走白領工作的擔憂」。

數據顯示，9月擁有大學學歷者的失業率升至2.8%，較去年同期增加0.5個百分點；相比之下，其他教育程度的失業率幾乎沒有變動。自1992年有數據記錄以來，這一比例從未達到如此之高，現今，年輕的美國應屆大學畢業生也面臨就業困境。

據報導，這項「創新高」的數據與近期多家大型企業，包括亞馬遜、Target 以及星巴克等宣布裁員的潮流相呼應。外包安置公司 Challenger, Gray & Christmas 的最新報告更指出，上個月企業裁員公告創下20多年來同期最高紀錄，其中大部分來自「以 AI 替代人力」的計畫。

電信巨頭Verizon也在上週四宣布大規模裁員，將裁撤超過1.3萬份工作，目標是縮減其非工會員工人數最多達20%。

對此，紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，今年美國大學畢業生遭遇了「完美風暴」。他指出，往年畢業生通常能順勢進入職場，但今年的情況卻明顯不同，因為今年畢業生沒有像往常那樣被職場吸收。

最新數據顯示，年輕族群是這波失業率上升的最大受害者。年紀20至24歲的年輕人失業率高達9.2%，比去年激增2.2個百分點，這種幅度在歷史上只有在經濟衰退中才出現過。相比之下，年長勞工的失業率仍維持在4%以下，且增幅相對溫和。

報告還指出，美國今年的就業成長幾乎完全由「醫療與社會援助」及「休閒與餐旅」兩大行業支撐。這兩個領域今年共增加了69萬個職位；若排除這些職缺，全美總就業反而減少約6000人。

此外，涵蓋電腦系統設計、管理與技術顧問、科研與研發等白領密集的「專業與技術服務業」，今年前9個月也出現整體人數下滑。專家指出，這反映美國白領市場的疲弱不只是暫時現象，而是更廣泛的結構性放緩。

