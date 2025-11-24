高雄市新成屋價格續跌 每坪單價對比高點跌2.9萬元

高雄市五年內新成屋的成交單價續跌。（記者侯承旭攝）

〔記者侯承旭／高雄報導〕根據內政部公布最新的實價登錄統計，今年第3季高雄市5年內含車位建物的成交單價中位數每坪為31.34萬元，對比去年第3季的房價高點，每坪下跌約2.9萬元。

根據統計，今年第3季高雄市不分屋齡含車位建物的成交單價中位數每坪為27.64萬元，和去年第3季最高點每坪29.64萬元相比，每坪下跌2萬元。

進一步分析，高雄市5年內含車位的新成屋，去年第3季成交單價中位數每坪為34.28萬元，今年第3季則降為31.34萬元，一年來新成屋的成交單價跌了2.94萬元，是跌幅較大的房屋類型。若與上一季高雄市5年內含車位的新成屋單價中位數每坪32.96萬元相比，也跌了1.62萬元。

房仲人士指出，去年第3季央行祭出房貸信用管制以來，過去一年來對多數縣市的房價與成交量有明顯抑制效果，高雄市房市目前仍是量縮格局，房價要有立即翻轉機率很低，對買方較有利。

