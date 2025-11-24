中國禁日水產 調查：172家日企面臨衝擊

日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引起中國突然禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」後，中國當局迅速祭出強硬反制，近日祭出一連串「禁日令」，其中包含突然停止進口日本水產品。根據日本調查公司「帝國數據銀行」（Teikoku Databank）的資料，中國停止進口日本水產品的措施，可能影響日本國內172家與水產相關的企業。

日媒《讀賣新聞》報導，中國政府2023年8月，因為福島核電廠處理水排放，全面禁止進口日本水產品。雖然本月上旬中國曾短暫恢復日本水產進口，但很快又再次停止。

請繼續往下閱讀...

對於中國再次停止進口日本水產品的措施，帝國數據銀行表示，可能會影響日本國內172家跟水產有關的企業。根據數據顯示，截至今年10月，日本有9250家企業有對中國出口，當中有172家（約1.9%）是水產相關的公司。這些公司主要販賣在中國很受歡迎的海參加工品、扇貝和明太魚。

帝國數據銀行分析，中國此次再次停止進口日本水產品，多數日本企業應該會冷靜應對，不會像2023年8月宣布禁令時那麼衝擊。但帝國數據銀行也提醒，如果日中關係更惡化，中國可能擴大限制範圍，屆時受到影響的日本企業可能會更多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法