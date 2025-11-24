手握4000萬資產也留不住家人 ! 長子怒吼「1事」81歲富翁孤獨度日

擁有巨額財富、兒孫滿堂的81歲老人，因對金錢「過於強烈的依戀」而孤獨度日。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕明明擁有足以安穩度過餘生的財富，卻一生幾乎都用不上，最後落得孤身一人，這樣的長者在日本並不少見。日媒指出，有些人出於某種原因，對金錢的執著遠超必要，這往往會導致一種無聲的孤獨，使他們與他人之間不再有深厚的連結，佐藤先生的狀況就是一個案例。

據報導，一名81歲的佐藤先生月領19萬日圓（約新台幣3.8萬元）退休金、資產約2億日圓（約新台幣4015.9萬元），卻與孩子們的關係疏離，一個人過著孤獨的生活。其親子導火線起因，是佐藤先生對於金錢的「強烈執著」，甚至讓長子不滿表示，「那你就這樣一個人孤零零地活到死吧」。

佐藤先生是地方知名企業的退休上班族，妻子在68歲時病逝，2個兒子都已成家，他獨自住在一棟寬敞的老家改建住宅中，在外人看來，他是典型的富裕長者，但他的生活背後藏著對金錢異常強烈的執念。

因為佐藤先生反覆強調「在我死之前，這都是我的錢、我的房」。他對兒子與孫子鮮少伸出援手，就連過年給孫子的壓歲錢也顯得極不情願。不過，兒子們也從不指望父親的財產，但每每面對他的猜忌與像防賊般的態度，心中難免感到失望與疲憊。

3年前，長子曾溫和地對佐藤先生提出要多回來探望他，卻遭到佐藤先生回嗆「你在打什麼主意」，當場引爆大爭吵。長子最後丟下一句：「那你就這樣一個人活到死吧」。不久之後，連得知此事的次子也逐漸斷了聯繫。

如今的佐藤先生，把每天最期待的事寄託在股價起伏上、以及打電話給證券業務員。除此之外，他已經沒有其他能稱得上興趣的東西。他坦言：「如果哪天我倒下了，會有誰真正擔心嗎？也許等被發現時，已經過了很久，但或許也只能接受吧」。

佐藤先生被習慣與自尊心綁住無法道歉，也無法改變態度，只能背負著深深的隔閡過日子。

現今，佐藤先生把生活的重心放在「守住財產」上，而每一次帳面上的增減，成了他僅有的樂趣。但這樣的日子清楚告訴我們，再多的資產，也不能直接帶來幸福或安心。錢當然重要，但如果只是一味囤積，反而會失去心靈的富足、家人的陪伴，甚至錯過生命中最重要的時刻。

日本人常說，「死的時候最有錢。」許多人不知不覺把「不能花、不能減」變成信條。然而被金錢綁住心，就會讓孤獨與後悔逐步侵蝕人生。

專家指出，過度的金錢執著不一定只是個性使然，也可能是年齡造成的心理變化或認知功能下降。例如記憶力退化、判斷能力變弱，都會讓人更加不信任他人，更想緊抓住自己的財產。從外人看，可能是吝嗇或固執，但背後其實隱含不安。

透過佐藤先生案例得知，財富並不會自動帶來幸福，而真正讓生命有價值的，是「願意使用金錢、也願意分享時間與心意」的那份勇氣。到了人生終點，重要的不是留下多少財產，而是內心是否感到充實。

