爆款商品來了！好市多11款最新商品，會員讚不絕口。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）會員現在可謂眼花撩亂，琳瑯滿目的新品紛紛上架，完美契合節慶季，尤其適合寒冷的冬季，從時令蔬菜到節日美食零食，從禮物籃到精品咖啡，Costco的新品廣受好評，而乾羊肚菌、咖啡因蛋白奶等11款最新到貨精選商品，會員讚不絕口，值得入列購買清單。

《Eat This, Not That!》報導，11款專為會員打造的最新熱銷商品依序為：

請繼續往下閱讀...

1、美味拼盤籃

曼哈頓水果店（Manhattan Fruitier）這款鹹味麵包、起司、薩拉米香腸和水果禮籃（售價99.99美元、約新台幣3146元）非常適合喜歡鹹味勝過甜食的人（舉手）。1位好市多顧客說：“我打開包裝後就把麵包放進了冰箱，第2天早上按照說明冷藏了一下。巧克力曲奇麵包簡直太棒了！另外，裝奶酪和薩拉米香腸的小保溫袋也很可愛，我肯定會經常用到它。

2、北部野生乾羊肚菌

Costco會員現在可以以129.99美元（約新台幣4090元）的價格購買1磅裝的北方野生乾羊肚菌。 1位會員說，「我一直很好奇一些餐廳是怎麼烹調我最愛的羊肚菌的。現在我知道了，他們買的是乾羊肚菌，然後泡發。這些羊肚菌味道鮮美，口感極佳，就連泡發羊肚菌的水也非常好喝。」

3、奶奶的迷你夾心餅乾 香草奶油

好市多現在有售奶奶牌迷你夾心餅乾，香草奶油口味，24塊售價23.99美元（約新台幣755元）。 「這些餅乾太美味了，根本停不下來。你一定要嚐嚐，」1位顧客這樣評價原味餅乾。

4、西部風格什錦節慶巧克力禮盒

這款西部風格什錦節日巧克力禮盒售價 49.99 美元（約新台幣629元），是贈與佳品。 「禮盒內精心挑選了 70% 的濃鬱黑巧克力和 50% 的柔滑燕麥牛奶巧克力，並搭配了蛋奶酒、薑餅和薄荷可可碎等令人垂涎的節日限定口味，所有巧克力都裝在一個精美的禮盒中。它是傳遞節日、在這個冬天為家人和朋友帶來驚喜的完美禮物。」該公司表示驚喜的完美禮物。」該公司表示驚喜。

5、Caffe Vita Novacella無咖啡因研磨咖啡

Costco 的顧客現在可以以 59.99 美元（約新台幣1887元）的價格購買兩包 Caffe Vita Novacella低咖啡因研磨咖啡。 「這是1款中度至深度烘焙的咖啡，用途廣泛，在去除咖啡因的同時，依然保持了均衡的風味，Novacella 帶有肉荳蔻、可可粉和蜜餞橙子的香氣。

這款哥倫比亞咖啡豆採用甘蔗-乙酸乙酯天然脫咖啡因工藝製成，可以單獨享用，也可以加入奶油和糖。」Costco 介紹道。

6、農心辛拉麵（黑湯牛肉骨湯）

農心辛拉麵黑麵（牛肉骨湯口味）是新晉人氣單品。 「農心辛拉麵黑面絕對是滿分！」1位顧客評論。 「辛拉麵黑面就是普通辛拉麵的升級版，額外附贈1包牛肉骨湯底。辣度更低，湯底更濃鬱。」另1位顧客解釋。

7、愛德華·馬克花生脆糖

Edward Marc花生脆糖兩盒售價49.99 美元（約新台幣1573元）是1款僅限線上銷售的新品。

「愛德華馬克花生脆糖，以令人無法抗拒的酥脆口感饋贈親友。這款花生脆糖採用銅鍋小批量手工製作，帶來完美的黃油香濃、堅果香醇、鹹甜交織的口感。每1塊金黃色的脆糖都飽含烤花生，外層包裹著酥脆的焦糖糖衣，入口即化。」該公司表示。

8、家居+身體護理假日護照洗手液

新款家居+身體護理假日護照洗手液8瓶裝，售價36.99美元（約新台幣1164元）包裝精美，是節日送禮的完美選擇。1位Costco顧客說：“這些洗手液聞起來太棒了！我每年都會買來犒勞自己。橙香香脂和拐杖糖的味道是我的最愛！”

9、Nature's Way 接骨木莓 含維生素 C 和鋅

Costco的Nature's Way接骨木莓維生素C鋅軟糖，120粒裝，售價24.99美元（約新台幣7861元）已重新上架，正好趕上感冒和流感季節。 「我隔天服用1粒，味道像糖果一樣，沒有任何不良反應。」1位顧客說。10、SNOW 即溶牙齒美白貼

SNOW 即溶美白牙貼售價44.99 美元，包含 21 次強效美白療程和 7 次亮白療程，據顧客評價效果顯著。 「這些年來我嘗試過很多美白產品，但大多數都會讓我的牙齒變得非常敏感，或者讓我的牙齦感到疼痛，但 SNOW 美白牙貼徹底改變了我的看法。它們非常溫和，而且我喜歡它們能完全溶解。不用撕掉黏糊糊的牙貼，也沒有奇怪的餘味。我的牙齒看起來已經更亮白了，而且我沒有熱情地說道！」

11、Spylt 咖啡因蛋白奶

Spylt全新推出的含咖啡因蛋白牛奶（曲奇奶油口味）售價27.99美元（約新台幣881元），15罐裝。每罐含20克蛋白質，零糖。這款新飲品是您需要提神醒腦時的理想之選，健康又美味。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法