靠2.6萬退休金過「極致節儉」生活！當子女翻開母親存摺瞬間驚呆

〔財經頻道／綜合報導〕1名90歲婦人近藤清惠（化名），2個月前因年老過世，雖然平時追求簡單生活，然開銷主要是靠13萬日圓退休金，兒子擔憂1人獨居太辛苦，然清惠卻拒絕與子女同住的提議，堅持1人過活，因此，當喪禮後，子女在整理遺物時，發現母親有1本存摺，其餘額竟超過5000萬日圓（約新台幣1000萬），全部驚呆不敢相信，母親竟然存了這麼多錢。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，65歲的長子正幸（化名）表示，在父親15年前去世時，正幸提出要和她一起住，說：「你1個人住很辛苦，不如我們一起住吧。」然而，她拒絕了，她一直獨自生活到去世，從未接受過任何護理。

清惠住在１棟老式的獨棟房子裡，但她每天早上都堅持打掃、洗衣服。每當子女或孫輩來訪時，她的家總是舒適整潔，她的座右銘是「勿體ない」（mottainai，意為「不浪費」），她一直追求簡單的生活，除了食物和水電費之外，很少為自己花錢。

儘管如此，她絕非吝嗇之人，她雖然不愛干涉子女的日常生活，卻始終對４個孩子關懷備至，每逢盂蘭盆節和新年，家人團聚時，她都會為孫輩們的成長而欣喜，並慷慨地為他們入學、畢業典禮和新年禮物捐款。她不僅是１位慈祥的祖母，當孩子做錯事或不恰當的事時，她也會嚴厲地批評他們，清惠是孩子們的驕傲，也深受孫輩們的愛戴。

她的葬禮對所有親屬來說都是一段無比悲痛的時光，然而葬禮後的第49天，孩子們終於緩過神來，並回到家中，整理母親的遺物，由於清惠的家原本就井井有條，所以清理工作並不費力。她的銀行存摺和房屋所有權證等重要文件都被存放在1個盒子裡。

盒子裡裝著2本存摺，第１本記錄著退休金存款和水電費扣款，看來是日常帳戶，另１本是定期存款存摺。 「我媽媽是個很負責任的人，說不定她存夠了自己身後事的錢呢。」正幸一邊想著，一邊打開存摺，卻被眼前的數字震驚了：餘額超過5000萬日圓。 「喂，大家快看……」正幸顫抖著聲音對弟弟們喊道。 「什麼？開玩笑吧！」「真不敢相信她居然存了這麼多！」「嗯，以媽媽的性格，存這麼多錢也不奇怪。」

正當他們爭論著同時，發現在存摺下面有1個信封，他們立刻打開查看，發現裡面用母親工整的筆跡寫著：「如果我出了什麼事，請撥打這個號碼。」正幸代表大家撥打了電話，他忐忑不安地撥通了號碼，接電話的是１家律師事務所。

多虧了清惠的遺囑，遺產分配得非常順利，為了確保“公平公正的繼承”，清惠一直保持獨立，不依賴任何人。因此，她的遺囑內容顯然經過深思熟慮，沒有人可以抱怨。在清惠的丈夫去世後，她的子女放棄了繼承權，所以清惠繼承了全部遺產。和清惠一樣，她的丈夫也崇尚節儉的生活方式，很少動用退休金或積蓄，因此累積了相當可觀的資產。

