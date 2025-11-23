AI泡沫、大盤雪崩，法人看AI族群中長期成長動能不變。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，大盤雪崩嚇壞不少投資人，不過，法人認為，最新消息是12月還可能再次降息，美股也跟著反彈，儘管短期可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能，且AI泡沫風險仍低。

聯邦投信表示，AI帶動的資本支出循環持續推升台灣科技供應鏈能見度，從晶片、伺服器到散熱、PCB與IC設計，台灣企業在全球供應鏈中角色關鍵，並直接受惠於雲端服務商與企業客戶的 GPU擴張計畫；觀察出口動能回升、企業獲利改善，加上台灣在半導體製造與電子零組件的完整產業基礎，使整體股市具備明顯的結構優勢，儘管短期仍可能因估值偏高而出現震盪，但中長期AI投資需求未變，相關族群仍有望維持成長動能。

請繼續往下閱讀...

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄也認為，全球AI軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達40年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的AI基礎建設需求。

面對「AI 泡沫」疑慮再起，但謝文雄指出，科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，不僅能支撐高額投資，也具備在市場波動時的應對能力，等同為潛在風險提供保險，研判目前 AI 泡沫風險仍低。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法