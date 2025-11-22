韓大胃王正妹Tzuyang自爆每月餐費21萬 韓媒嚇傻了

韓國大胃王正妹 Tzuyang自爆每月餐費超過1000萬韓元。（圖擷自Youtube）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒報導，韓國知名大胃王網紅 Tzuyang（子陽）即將開箱她的冰箱，她透露每月伙食費超過 1000 萬韓元（約台幣21萬），令人瞠目結舌。

《韓國時報》22日報導，即將在11月23日播出的JTBC綜藝節目《拜託了冰箱》中，擁有1270萬訂閱者和累計34億觀看量的Tzuyang，將與另一位在吃播界耕耘11年的資深網紅 Ipjjalbeun Haetnim 一同亮相。這是兩位被譽為吃播界頂尖網紅首次同台。

報導說，在本集節目中，嘉賓們進行一場快問快答，炒熱現場氣氛。當被問及平時的食量時，Tzuyang說：「我一次能吃掉20包拉麵，還吃過40份烤豬腸。」她補充，「我一個月的伙食費就超過1000萬韓元。」如此驚人的食量讓其他嘉賓都瞠目結舌。

節目中也揭曉了Tzuyang家中有多少台冰箱，她說：「我家其實有4台冰箱，甚至還有一個專門放零食的儲藏室。」

報導稱，Tzuyang於 2018 年開始 YouTuber 生涯，並迅速爆紅。

