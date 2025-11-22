大媽在火車上煮泡麵影片瘋傳 引發印度安全整治行動

一名印度大媽拍攝在火車上煮泡麵的影片在網路造成瘋傳，涉及用電危險，可能造成火災。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一名印度大媽自己拍攝在火車上煮泡麵的影片在網路造成瘋傳，由於涉及用電危險，可能造成火災，引發印度當局安全整治行動，並將對社群媒體和張貼影片的相關人員採取法律行動。

印度鐵路公司表示，將對一段在網路上流傳的影片採取法律行動，該影片顯示一名女子在火車旅途中用電水壺煮泡麵和泡茶。

這段由印度女子本人拍攝並以馬拉地語講述的影片顯示，一壺煮麵正在沸騰，旁邊放著一杯茶。她乘坐的列車型號尚未確定。印度火車上的插座通常是為手機充電器等低功率設備設計的，而不是為烹飪電器設計。

這段影片在社群媒體上引發廣泛批評，網友指責這名女子危害其他乘客的安全。有些人指出，從火車艙插座汲取高功率電器可能會導致電路過載或產生火花，造成潛在的火災危險。

印度鐵路中央鐵路局表示，已就該影片展開調查，並稱「我們將對該頻道和相關人員採取行動」。

公告警告，車上禁止使用電水壺，因為這可能導致火災事故，並對其他乘客造成災難性後果。還可能導致電力供應中斷，以及列車空調和其他電子設備介面故障。

