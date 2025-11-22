中產階級致富的六大阻礙因素 外媒全說了

中產階級財富成長的一大障礙是忽略了生活方式膨脹，也稱為生活方式蔓延。這種情況指的是，隨著收入的增加，人們的支出也相應增加，甚至過度成長。（示意圖，本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕長期超支會導致負債累累，形成難以擺脫的惡性循環，這反過來又會使退休儲蓄和長期投資變得困難，而這些對於增加淨資產和建立財務穩定至關重要。Gobankingrates報導，在決定消費之前，務必認真考慮這筆支出可能對你的財務目標產生的影響。

如果你是中產階級，想要致富，請盡量避免以下六項開支。

1. 學貸及其他債務

教育固然重要，但為之背負終身債務並不值得。在申請巨額學生貸款之前，務必了解隨之而來的責任，以及適合自己的切實可行的還款計劃。關鍵在於提升專業技能的同時，避免背負龐大債務。切勿背負過多貸款和債務，因為這只會損害你畢業後的收入潛力和長期財務狀況。

簡而言之，要學會管理好每一筆借貸，而不是讓債務越滾越大。

2. 會員資格和訂閱

如今，許多中產階級人士都辦了多家零售商店的會員卡，或訂閱了他們能找到的所有線上應用程式或串流服務。即使單項費用不高，加起來每月也是一筆不小的開銷。

如果你想累積財富，重要的並不總是你每月薪資收入多少，而是你如何消費、儲蓄和分配這些資金，從而為你未來的財務狀況奠定最佳基礎。

3. 投資貶值資產

許多中產階級投資購買的物品會隨著時間貶值品，這無異於把錢丟進水裡。如果你為了與他人攀比、或模仿更富裕的生活方式而進行炫耀性消費，這種做法很快財富就會變得難以為繼。

購買新車這類大商品固然令人興奮，但新車一旦離開經銷商，價值便會迅速下降。精明的消費者和富裕人士通常會考慮其他選擇，例如里程數較少但車齡稍長的二手車，這類車的貶值速度較慢。

4. 支付成年子女的費用

中產階級家庭常犯的一個錯誤是，在子女接近退休時，仍替他們支付房租或醫療費用等帳單。為了避免陷入這種父母的無底洞，應該培養子女的財務獨立性。停止資助他們的生活方式後，就可以開始為自己和伴侶制定更舒適的退休計劃。

5. 入不敷出

中產階級財富成長的一大障礙是忽略了生活方式膨脹，也稱為生活方式蔓延。這種情況指的是，隨著收入的增加，人們的支出也相應增加，甚至過度成長，這會阻礙他們以更合適的方式進行儲蓄和投資。

例如，人們普遍存在一種誤解，認為開豪車或住大房子就代表富有。雖然這些可能表明收入較高，但如果是透過債務融資，則未必能轉化為長期財富。

6. 屈服於社會壓力

為了維持體面而花錢是最糟糕的投資之一。這種情緒化的消費很少能讓你像你假裝的那樣富有。事實上，它通常適得其反，損害你的財務健康和規劃。

