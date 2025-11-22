下流老人變危險駕駛？82歲阿公玩命開砂石車月薪10萬

一位82歲美國阿公因創業失敗破產，為了謀生跑去開砂石車。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為了生活，許多高齡長者無法安穩退休，被迫繼續工作，因謀職困難，只能選擇低薪或風險較高的工作。外媒指出，美國數千名80歲以上長者從事可能有危險的職業。一位82歲美國阿公因創業失敗破產，為了謀生跑去開砂石車，週薪600美元至800美元（約台幣1.87萬至2.5萬），推估月薪上看台幣10萬。

《商業內幕》對美國2023年人口普查局數據的分析發現，數千名80歲及以上的美國人從事官方定義的10大危險職業，這些職業的危險程度是根據致命事故總數予以衡量。

請繼續往下閱讀...

在《商業內幕》訪談中，超過十幾位從事這些職業的長者表示自己足夠健康，可以繼續工作，也自認了解風險。有些人表示盡量避免在黑暗中工作，尖峰時段不開車，或者避免搬運重物。

今年高齡80歲杜穆蘭（Marc DuMoulin），曾在美國國務院工作，也擔任顧問。退休後，因血管手術和腎臟病，花了一筆醫藥費，需要一份工作維生。杜穆蘭目前在一所小學擔任警衛，上下學時指揮交通，協助學生過馬路，這份工作是他能找到的為數不多的工作之一。

去年秋天，杜穆蘭在學校路口指揮交通，當他舉起標示牌來阻擋車輛時，有位駕駛沒有停下來，車子撞上了他。休息幾天後，杜穆蘭說他別無選擇，因為需要錢只能回去工作。他直言，「我會一直工作到動彈不得為止。」

另外一位高齡82歲的赫克曼（Merle Heckman）也從事具有危險性的工作。他曾於 2003 年創立一家企業，最終投資不當於 2019 年倒閉。他從401（k）帳戶領取大部分退休金，申請破產，並失去了房子。

赫克曼職業生涯大部分時間從事會計與建築相關領域，他找不到其他會計工作，所以考了商業駕照，並在北卡羅來納州運送砂石及覆蓋物，每週600到800美元的薪水幫助他償還新房5年貸款。

他還描述開砂石車會遇到的危險狀況，有一天在高速公路上拖運 16 噸的砂石塊，遇到逼車，只好猛踩煞車狂按喇叭，他無奈的說，這已經是當天第五度被逼車了。赫克曼說，每個人都很著急，沒人願意等待，高速公路上沒人有耐心。

赫克曼目前的工作時間從早上7點半開始，大約下午6點半結束，而且漸漸愛上這份工作。因為這份工作讓他保持頭腦清醒，體力消耗也不大。

報導說，對於80歲以上的老人來說，找工作很困難，尤其是高薪職位。對許多老年勞工而言，低薪或風險偏高的工作，可能是唯一選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法