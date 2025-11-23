自主都更催馬力3》不跟建商分容積 地主自己先掏錢

自主都更的確不用跟建商分容積獎勵，但過程中任何費用則是要地主們組成的更新會共同決議負擔。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕協議合建是建商出錢、地主們出地，而自主都更則是地主們要出地也要出錢，房產業者指出，自主都更的確不用跟建商分容積獎勵，但過程中任何費用則是要地主們組成的更新會共同決議負擔。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，1998年發布實施的「都市更新條例」本來就具有多樣性，除建商出資擔任實施者外，地主自組都更會也早已有規範，既然公部門要大力推動自主都更，有幾點必須要跟民眾說清楚。

其中與建商協議合建或權利變換的都更案，容積獎勵是建商與地主大家共同分配，地主們是出地，建商則出錢負擔審議程序與營建工程等各項費用，而建商出資的全部成本，則是透過地主們透過房地抵付換取而來，而且要一直要等到銷售、完工及分戶貸款撥入，建商才能將成本收回，地主取得更新後的新屋，建商則要冒著市場與法令變動風險。

的確地主若能成功自主都更，分回坪數能夠最大化，房子不必分給建商；地主分回後通常還有剩餘戶，出售剩餘戶所獲得的利潤可供全體地主共享。然而，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，自主都更最大問題仍在住戶意見整合與互信上，一旦處理不當，往往是白費工又易起糾紛。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，按照過去的經驗，自主都更的地主們有幾個特性，包括有立即危險性或法規獎勵適用的急迫，像是海砂屋、地震受損大樓、輻射鋼筋屋等等類型。

重建急迫戶數單純 較容易成功

另外，就是戶數少、產權單純、小基地，若遇到住商混合、公有地、違占戶、畸零地夾雜等臺灣常見狀況，或是要進行更高獎勵容積的資本投資或是容積移轉，基本上自主更新都非常難處理與拍板，間接可能出現土地無法達到最高利用，或是土地低度、違規使用的排除。

若與建商擔任實施者的都更案相比，未能透過市場調查、包裝或銷售，一切以成本面、地主分回面積為導向，也很難提升重建後的住宅規劃與規格。黃舒衛建議，政策規劃以現有制度自主更新的補充、補強為主，提供適度誘因，不要設定過高的政策目標或是過度獎勵又造成畸型的發展，留下爛攤子要銀行、建經公司收拾。

