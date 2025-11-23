自主都更催馬力2》 建立信保基金制度 銀行更願意承貸

自主都更想要廣泛推動，銀行端全力支援是成敗的關鍵因素之一。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕行政院將全力推動自主都更，為提升銀行積極參與公共政策，內政部國土署指出，將建立信用保證基金制度，並會清楚列出自主都更案的進度與執行程度，讓銀行能夠因進度清楚透明而更願意承貸。

安信建經總經理張峰榮表示，在疫情前，重建案在銀行融資部分，的確有少數銀行成功貸款給重建案的實例，不過，多數為都更轉軌危老的重建案，其中重建案的地主人數少則個位數，多則20位以內。

而且銀行為確保重建案能走下去，一種是採取一次撥全部款項到專戶裡頭，此舉地主負擔的利息較多，另一種則是要求需要有建經公司、全案管理公司等相關執行公司作為代理實施者，負責整個重建案的執行，銀行才會願意承作。

過去融資重建案 銀行傾向兩條件

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，信保基金的加入，一方面在執行上會要求更明確的工程、銷售等進度，以增強融資申請的機會，而另一方面也確保續建機制可行，的確有助於強化銀行信心以解決融資的關卡推動自主更新，但更新案的實施者才是關鍵，糧草到位但沒有主帥領軍，可操作的案子其實有限。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，自主都更想要廣泛推動，銀行端全力支援是成敗的關鍵因素之一，多數自主都更案難以推展，除了地主意見不一外，缺乏資金也時常見的卡關情況。但地主不能懷有不切實際的期待，想要分回最多坪數卻一毛不拔，恐怕也無法如願。

