自主都更催馬力1》 都更「公婆」多 政策整合新窗口

縣市政府會要求都更案拉高同意比率，不然就是希望把毗鄰的土地再整合進來。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部指出，都更案平均執行率不到5成，導致陳年案持續堆疊，又碰上央行對於房地產的集中度管制，部分建商寧可先執行已購入素地的開發，反而導致許多都更案停滯不前。

因此大力推動「自主都更」，主要是解決舊案堆積問題，希望整合同意比率已達到相當高程度的都更案，能跳脫出來自主都更會擔任實施者，一來可免於建商擔任實施者而受到集中度管制，二來都更案進度也能由屋主自行掌握。

不動產建築開發公會全聯會秘書長于俊明指出，應該要深入剖析部分已報核都更案執行率不高的問題，尤其建商擔任實施者，且地主同意比率8成以上，代表建商很努力且花費很多成本，但往往縣市政府會再要求拉高同意比率，甚至到達100%，不然就是希望把毗鄰的土地再整合進來，或處理無權占用戶、地籍線與建築線不能吻合等問題，種種因素均讓都更案執行時間拉得更長。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，都更涉及建築、地政、估價、財稅、營建、融資、信託、銷售、維護管理等多項專業，以過去經驗，真正要讓地主們走向自主都更，若缺乏主導、整合的管理角色，甚至可供授信的主要土建融借款人，即便有「全案管理公司」的一條龍顧問服務，但難度奇高。

而且市場角度來看，政策立法、協助，應該定位是幫都更開一扇窗，提供更多可能性，但要據以作為都市活化的主力，甚至是重要支柱，或是變成地主用來爭取更優條件的槓桿支點，恐怕就喪失政策美意。

安信建經總經理張峰榮指出，自主都更想要順利推動，不外乎都更案已經磨很久，甚至地主們的同意比率相當高、更新意願相當強烈，不然，很可能跳出來自主都更很可能會出現原地打轉的情形，尤其過去由建商擔任實施者的都更案，若未來地主們要跳出來自主都更，首先要能夠與建商取得合意解除契約的共識，再來過去已走過的程序要重來一遍。

跳出協議合建 自主都更要重新走程序

而且最都更案要成功，自主更新會的委員們至少要拍板決策上千個決定，小至說明會召開時間，大至跟銀行貸款、甚至營建發包，到最後出售容積獎勵的房屋償還土建融，幾乎都跟錢有關，且委員屬於無給職，有多少委員擁有熱情背負如此龐大的責任與重擔。

