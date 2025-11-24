「陶朱隱園」被砍價金額 可入手同路段豪宅「Taipei Garden」

臺北市松勇路豪宅「Taipei Garden」，3樓揭露總價7400萬元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕日前臺北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」公告第一戶非關係人成交資訊，且被自然人買方砍價9千萬元，但根據內政部實價網最新揭露，同樣坐落松勇路上的豪宅「Taipei Garden」，3樓揭露總價則僅7400萬元，對比旋轉豪宅總價11.1億元，僅花不到7%就能入主同路段當鄰居，而且3樓總價比旋轉豪宅被砍價金額還要少1600萬元。

根據最新實價揭露，9月、「Taipei Garden」3樓成交總價為7400萬元，坪數約165.4坪（包括3車位、約38.91坪），每坪實價約44.74萬元，若假設每個車位價格300萬元，扣除車位價格與坪數，拆算每坪單價不到52萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地上權發展至今，到期後究竟要怎麼處理，並也沒有太多經驗，觀察該社區過去實價，價值的確出現遞減。

進一步觀察該地上權豪宅歷次實價揭露，累積有12筆，拆算車位後，2014年時每坪單價曾突破100萬元，而該地上權豪宅目前屋齡已達22年，去年8樓，拆算車位後、每坪單價還能貼近8字頭，但今年3樓單價則有明顯落差。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然「Taipei Garden」房價非常便宜，但該社區為地上權住宅，推出時間為2000年，設定年限50年，意味著2050年將會期滿，若無續約將被政府收回。再來公告地價與地租金收取公式問題，目前地上權案的地租可能比地價稅更貴。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「Taipei Garden」的基地為國有地，目前使用時間還有294個月、約24.5年，若租屋概念回推，以年利率2.6%計算月租金，等於買方每月需花費34萬元，若再加上每月管理費2.5萬元及車位清潔費、地上權的地租，相當於以每個月40萬元的代價住在信義計畫區核心區豪宅。

黃舒衛認為，地上權已逐漸成為住宅所有權買賣的替代選擇，尤其只租不售的社宅未來將超過住宅庫存量約1成，使用權住宅的消費概念會更加成熟，建商、民眾如果只在意房產增值或傳承，而輕忽符合人口或投資趨勢以及金融工具的運用，可能會錯失不少投資商機。

