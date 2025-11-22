日本住宿爆降價？達人點名「東京這3處」 網驚：重訂省超多！

中日關係緊張，中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續發酵，這也讓不少台灣網友發現，日本住宿最近出現降價。圖為淺草。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前在國會答詢時，關於「台灣有事」的發言引發中國強烈不滿，中國外交部和中國駐日大使館更發出通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，相關事件持續發酵，這也讓不少台灣網友發現，日本住宿最近出現降價，旅日達人林氏璧透露，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論「日本住宿降價」，但也有人無感，他分析，關鍵取決旅館和日期，而他自己感覺上野，銀座和淺草等東京3個地方，住宿價格似乎都有點鬆動的樣子，引發網友議論。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文，他表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，就很開心的使用免費取消，重新訂了新價格，不過也有朋友說好像沒什麼降價。

林氏璧猜測，關鍵可能是取決於旅館，如果該旅館原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，當然可能房價就會有所變動。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。

林氏璧指出，另外還要取決於入住的日期，如果是離入住時間比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售。如果是明年以後，旅館可能就沒有這麼急著調整價錢。

林氏璧以12月1日至2日、2人入住三星級旅館的條件，來查詢東京池袋一帶的旅館，發現每人每晚只需3172至5900日圓（約新台幣649至1207元），直呼「這個價錢好像有一點甜耶！」

林氏璧也指出，以東京來說，新宿的價格「還是蠻貴的」，但上野、銀座、淺草等地區似乎出現「價格鬆動」。

不少網友也紛紛留言討論，有人說：「去名古屋跨年房價原本兩晚訂5800（台幣），後來中日關係影響看到房價變兩晚3800多（台幣），立馬取消重訂！有省到」、「福岡天神日航，一樣的房型，一天少了1000台幣，立馬取消重訂，省了3000元（台幣）」。但也有人稱：「我覺得東京沒有變便宜」、「沒降，而且還變貴」。

