美推俄烏和平協議震撼市場！國際油價崩至一個月低點

國際油價週五（21日）下跌約 1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國推動俄烏和平協議、可能提振全球原油供應的預期，加上市場對美國利率前景的不確定性削弱投資人的風險偏好，國際油價週五（21日）下跌約 1%，收於一個月低點。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 0.94 美元、跌幅 1.6%，收在 58.06 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌 0.82 美元、跌幅 1.3%，收在每桶 62.56 美元。

兩大原油期貨價格本週跌約 3%，雙雙創下自 10 月 21 日以來最低收盤價。

隨著華府推動一項旨在終結3年戰爭的俄烏和平計畫，市場情緒轉趨偏空；同時，美國對盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）的貿易制裁，預計將於週五生效，

烏克蘭總統澤倫斯基週五警告稱，華府推動的和平方案恐使烏克蘭陷入「失去尊嚴與自由」的險境，也可能危及美國的支持；美國總統川普表示，烏克蘭應該在一週內接受該計畫。

俄羅斯總統普廷同日表示，美國的和平提議可能成為解決衝突的基礎，但若基輔拒絕計畫，俄軍將進一步推進。

美元走強也拖累了油市，美元指數升至6個月新高，使以美元計價的原油對全球多數買家而言更為昂貴。

在利率方面，達拉斯聯準銀行總裁羅根表示，政策利率應「在一段時間內」維持不變，以便央行評估當前借貸成本對經濟的壓力；波士頓聯準銀行總裁柯林斯則表示，目前的政策立場正確，顯示她對下月會議是否需要再次降息抱持懷疑；紐約聯準銀行總裁威廉斯則重申，聯準會仍能在「短期內」降息，而不會危及其通膨目標。

較低的利率可能帶動經濟成長，並推升原油需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法