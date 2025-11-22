台灣好市多「黑五」來了！黃金、PS5等超過500種優惠商品限量登場

美式賣場好市多（Costco）在黑五的營業時間，將提前至早上8點開門，營業至晚上21點30分，不過具體依各分店公告和現場狀況為準。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）一年一度的「黑五」促銷活動總是引來大批人潮，台灣好市多宣佈，今年的「黑色購物週 Black Friday」，將自下週一（24日）起開跑，至下週日（30日）結束。好市多指出，整整一週的時間將有超過500件商品優惠，總優惠金額突破百萬。涵蓋3C家電、健康食品、冬季服飾及居家用品等熱門商品。此外，好市多在黑五的營業時間，也將提前至早上8點開門，營業至晚上21點30分，不過具體依各分店公告和現場狀況為準。

台灣好市多指出，在黑五期間，每天都會推出數款精選優惠商品，每日優惠揭曉商品會在每天下午17點於台灣好市多的Facebook 和 Instagram帳號，搶先曝光。

台灣好市多也揭曉部分優惠商品，包含呼應健康生活潮流的「優質蛋白系列」。薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲與燕麥片等熱銷商品，全都列入本檔黑五優惠名單。這類商品受到健身與健康族群歡迎。此外，家庭消費族群最愛的冷凍生蝦仁、美國頂級嫩肩牛排、貓罐頭系列也同步優惠。

冬季服飾、保暖單品也是黑五另一個亮點，包括「知名品牌男女內褲組、流行男款休閒鞋、保暖鞋款、牛仔褲、保暖襯衫」，全面推出會員優惠價，掀起年末「換季採購潮」。

家電、3C用品始終是黑五檔期重要品類，包括「75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、高強度降噪耳機」全數入列。另外，電玩迷期待已久的「遊戲主機」，以及「積木玩具組」也同步推出限時優惠。

台灣好市多日前已在官方FB粉專公布部分優惠商品，包含PS5 SLIM主機遊戲雙手把同捆組NBA 2K26、LG 除濕機、三星43吋移動式智慧聯網螢幕組、LE CREUSET 24公分鑄鐵深圓鍋含蓋、宏裕行冷凍海鮮鮮蝦水餃，還有LEGO樂高偉士牌125，以及限量黃金珠寶。

台灣好市多宣佈，今年的「黑色購物週 Black Friday」，將自下週一（24日）起開跑，至下週日（30日）結束。（圖取自好市多）

