美股收盤》Fed放鴿！道瓊強彈近500點 台積電ADR反跌

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會重要成員、紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）暗示，美國今年可能再次降息，週五美股出現反彈。道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數上漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，收在275.06美元。

綜合外媒報導，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯是聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票成員，他表示，央行「近期」仍可降息，而不會危及通膨目標，他向投資人發出訊號，顯示聯準會領導層很可能在即將召開的12月會議上降息。根據CME FedWatch工具顯示，預期降息1碼的可能性超過70%，較前一天不到40%大幅上升。

有消息傳出，川普政府正在考慮批准人工智慧晶片大廠輝達向中國出售H200晶片，輝達股價一度上漲，但尾盤收跌0.97%。其他大型科技股如AMD跌1.09%、微軟跌1.32%、特斯拉跌1%、蘋果上漲1.97%、亞馬遜漲1.63%、Meta漲0.85%、Alphabet漲3.33%。

華爾街股市週四經歷殘酷的逆轉，道瓊一度上漲超過700點，然而隨著輝達漲勢消退，及市場對12月將維持利率不變的擔憂加劇，股市大幅收跌。即使週五有所反彈，標普500指數本週迄今下跌約2%，道瓊也下跌約2%，那斯達克指數同期下跌2.7%。

道瓊工業指數上漲493.15點或1.08%，收46245.41點。

那斯達克指數上漲195.03點或0.88%，收22273.08點。

S&P 500指數上漲64.23點或0.98%，收6602.99點。

費城半導體指數上漲54.37點或0.86%，收6406.43點。

