多花5320元買「靠窗位」登機卻「面壁」 乘客傻眼怒告2大航空

〔財經頻道／綜合報導〕有些人搭機時會特別加錢選購靠窗的座位，不想被走道上來來往往的旅客打擾。不過，美國有乘客多花169.99美元（約台幣5320元）買靠窗座位，登機後赫然發現自己額外付費購買的靠窗座位，竟沒有窗戶而是一面牆板，許多乘客也出現同樣情事，於是集體向法院控告達美航空（Delta Air Lines）以及聯合航空（United Airlines），要求賠償。

《紐約郵報》報導，當你預訂飛機上的靠窗座位時，可能會期望被安排坐在窗邊，但有些航空公司卻不這麼認為，為此，多名乘客對達美航空和聯合航空提起聯合訴訟。

其中一名聯航的原告科帕肯（Aviva Copaken）表示，為了買靠窗座位多支付 169.99 美元，登機後卻只能看到機艙牆壁。

目前聯合航空已向聯邦法官提出駁回訴訟的請求，該航空公司辯稱「靠窗座位」指的是靠牆的座位，不一定代表能看到窗外景色，並強調在提及特定座位時使用「靠窗」一詞，不能解釋為承諾該座位擁有窗景，「靠窗」一詞指的是座位的位置，亦即靠近飛機主體牆壁的位置。

律師們也指出，聯合航空的運輸合約中並未明確保證靠窗座位，一定能看到外面景觀。

原告的訴狀指出，美國航空、阿拉斯加航空以及瑞安航空（Ryanair），在訂位的時候都會標示靠窗座位是否設有窗戶，但是聯合航空以及達美航空卻沒有這樣做，這樣的行為違反4項法律。

代表乘客起訴聯合航空和達美航空的格林鮑姆（Carter Greenbaum）告訴路透，航空公司的立場與無數乘客的合理預期背道而馳，這些乘客在不知情的情況下，為沒有窗戶的靠窗座位支付了額外的費用。

他補充，消費者理應得到更好的對待，而不是空洞的承諾和聯合航空的文字遊戲。

