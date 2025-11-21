板信銀同意續參貸，僑福集團9.6億美元貸款危機暫解。（圖取自僑福集團官網）

〔記者李靚慧／台北報導〕彭博日前揭露，中國房市危機再起，點名在本月14日到期的香港開發商僑福集團9.6億美元（約新台幣298億）貸款，因參貸行尚未同意展延恐將違約，遭點名的板信銀行今（21）日表示，該行考量借款人及主辦行均有誠意處理本案，今日通過授信審查程序審議，已核准按原參貸餘額續參貸。

板信銀晚間發出聲明指出，針對日前媒體報導，該行授信戶「Chyau Fwu Properties Limited僑福建設股份有限公司（HK）」，因9.6億美元的聯貸案面臨屆期未展期，可能使該聯貸案正式違約，今日板信銀已針對此｢重組再融資案件」，同意依原參貸餘額續參貸。



此案是由大華銀行（新加坡）統籌主辦的5年期聯貸案，之所以會傳出違約危機，是因為在114年8月辦理展期3個月時，板信銀原已向主辦行清楚表明Refinance時不繼續參貸。在本月14日展期到期前，其他參貸行均已同意續約，僅有板信銀尚未同意。板信銀強調，依據該聯貸合約條款及一般聯貸慣例，對於聯貸案進行Refinance（再融資），所有原參貸行均有權決定是否繼續參貸。

據了解，這筆聯貸的擔保品，是僑福建設在北京朝陽區的僑福芳草地（Parkview Green），這是一個以時尚玻璃結構和當代藝術收藏聞名的綜合用途開發項目。板信銀指出，該案經主辦行與借款人協商後，提供「具體且積極」的擔保品處理方式、財務管控措施及償債計畫，目前由主辦行與借款人協商積極出售上述擔保品，因符合全體聯貸銀行權益，且考量借款人及主辦行均有誠意處理本案，經本行依授信審查程序審議，已在今（21）日核准按原參貸餘額續參貸。

