漢康-KY抗癌新藥 目標明年進行全球授權

漢康-KY抗癌新藥目標明年全球化授權。圖右二為漢康-KY董事長劉世高。（圖:漢康-KY提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕專注創新藥開發的漢康-KY（7827）今（21）日表示，將全力推動旗下廣譜抗癌新藥HCB101的全球上市與國際授權，同時啟動自體免疫疾病的創新療法布局，透過聚焦癌症與自體免疫二大未滿足醫療需求市場，為公司開創多元成長曲線。漢康-KY董事長兼執行長劉世高表示，待HCB101完成階段性臨床試驗後，有機會在明年簽署新的全球商化授權。

劉世高指出，目前公司主力新藥HCB101展現優異的臨床數據，已擬定涵蓋胃癌、結直腸癌及頭頸癌等癌種的完整臨床開發策略，全力推動HCB101的全球上市與國際授權。

請繼續往下閱讀...

HCB101是利用漢康-KY自主打造的FBDBTM技術平台，開發出第3.5代靶向CD47的創新融合蛋白新藥，透過AI輔助的蛋白質工程設計，進一步解決傳統CD47藥物在臨床療效與潛在血液毒性的兩難問題，成為更具特異性及聯合療法的候選藥物。

該藥在二線胃癌的聯合療法臨床數據顯示，9位晚期胃癌患者有7位出現腫瘤縮小（PR），客觀反應率（ORR）高達近八成，相較現行標準療法ORR歷史數據僅約26.5%；此外，在腫瘤未惡化期（PFS）已觀察逾12週的患者中，4位患者的PFS已超過現行標準療法的17週，另有2位患者的PFS分別達15及16週且腫瘤體積有持續縮小的趨勢。代表若加入HCB101合併治療，可有效提升晚期胃癌的治療效果。這項突破性療效數據使得HCB101有機會成為治療二線胃癌的新標竿。

漢康-KY自2020年成立迄今五年已累積多項新藥產品線，其中2項產品推進臨床試驗階段，HCB101並以2.02億美元將在中國與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利獨家授予上海復宏漢霖，未來在HCB101獲准上市後，漢康-KY仍可享有一定比例的銷售分潤。

