魏哲家、劉德音同台 獲頒半導體最高榮譽「羅伯特諾伊斯獎」

台積電董事長暨總裁魏哲家與前董事長劉德音再度同台，兩人今獲美國半導體產業協會（SIA）頒予半導體最高榮譽-羅伯特·諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。（SIA提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家與前董事長劉德音再度同台！兩人今獲美國半導體產業協會（SIA）頒予半導體最高榮譽-羅伯特·諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。兩人並與超微（AMD）董事長兼執行長、同時也是新當選SIA 董事會主席蘇姿丰同台展開對談。

台積電表示，這項殊榮意義非凡，創辦人張忠謀也曾在2008年獲頒此傑出獎項。此獎項表揚了公司獲獎主管富有遠見的領導能力和卓越貢獻，他們的貢獻不僅塑造公司，也支持了全球半導體產業的發展。此外，這也反應了台積公司在釋放創新和拓展技術疆界方面所做的持續努力和堅定承諾。此外，也衷心感謝客戶；客戶的信任和堅實的合作夥伴關係，是台積公司能取得如此成就的關鍵。

魏哲家與劉德音皆親自出席在美國加州聖荷西舉行的頒獎晚宴領獎，劉德音太太也到場支持他。劉、魏兩人致詞時提到彼此共事28年，並互相感謝對方。魏哲家和劉德音還與新當選SIA董事會主席的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰同台對談，從創辦人張忠謀創立的台積電的成功商業模式、談到半導體人才培育。此次頒獎晚宴是SIA說是多年來參與人數最多的一次。主桌有50幾位，劉德音、魏哲家與蘇姿丰都同被安排坐在主桌。

SIA每年都會頒發諾伊斯獎，以表彰在技術和/或公共政策領域為半導體行業做出傑出貢獻的領導者，諾伊斯獎是為了紀念半導體行業先驅、仙童半導體公司和英特爾公司聯合創始人羅伯特·諾伊斯（Robert N. Noyce）而設立獎項。

SIA表示，在魏哲家與劉德音的努力下，台積電如今已成為全球最大的晶片代工製造商，並成為全球半導體供應鏈的基石，在半導體產業中扮演著至關重要的角色，開發無數突破性的技術進步，重塑了運算效能、能源效率和全球供應鏈，突破性技術推動個人運算、智慧型手機、人工智慧等技術的興起。在他們的領導下，台積電顯著拓展其全球業務，在美國和其他國家設立重要的製造工廠。

