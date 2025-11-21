習最怕的事來了？日學者籲高市3招反制北京 最狠招與台灣有關

日中關係緊張，中國政府禁止日本水產品進口。圖為中國超市陳列的日本水產品。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前對於「台灣有事」的表態，引起中國突然禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。日學者建議高市早苗可採取3項措施反制，除了向WTO提起申訴外，也要積極尋找中國以外的替代市場。最狠一招與台灣有關，也就是促成台灣比中國早加入CPTPP，施壓北京回到談判桌。日媒直言，這是習近平最擔心的事態發展。

高市早苗日前在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。中日緊張關係迅速惡化。中國使出各種威嚇手段，還禁止日本水產品進口等經濟脅迫措施。

請繼續往下閱讀...

對此，日本政府應該如何因應？佳能全球研究所高級研究員山下一仁在日媒《President Online》發布評論文章稱，一是選擇是向WTO提起申訴，或者利用CPTPP，讓台灣比中國更優先加入，藉此施壓讓非常愛面子的中國回到談判桌。第3個措施就是尋找替代中國的市場，根本解決對中國市場的依賴。

日學者指出，中國之前限制台灣的水果進口，背後具政治動機。（資料照）

文章特別提及，中國封殺日本水產，背後具有政治上的動機已是明顯的事實，之前中國也以安全性問題為由，限制台灣的水果進口，這次對日本也是相同的情況。文章指，WTO並不允許以這種政治性的理由來實施進口限制，若這類行為被認可，像是擁有龐大市場等經濟實力強大的國家，就能對其他國家施加壓力，迫使其屈服。

日本政府另一個反制選項是利用近期備受關注的CPTPP，中國也和台灣一樣提出入會申請，但中國要加入必須通過勞工、環境、投資等在內的CPTPP嚴格要求，這是一道很高的門檻。不僅如此，既有的成員國也可以對新加入的國家提出各種要求。

文章說，向中國提出「不遵守 WTO 基本規則的國家不得加入」的要求，是完全可行的。隨著更多國家加入CPTPP，中國可能會逐漸感受到被排除在自由貿易圈之外的壓力。在這種情勢下，日本與其他成員國便可要求中國不僅要遵守高水準的CPTPP 協定，也必須確實履行 WTO 的規範。

這種策略雖無法立即見效，但其影響力可能遠比 WTO 提出申訴更實質、更具威力。透過CPTPP 的制度性壓力，國際社會反而能更有效地促使中國調整行為，回到遵守規則的軌道上。

文章指出，中國申請加入WTO的談判花了約15年。在當時，中國堅持要比台灣更早加入，因為在「面子」上無法接受落後於台灣。所以促成台灣比中國更優先加入CPTPP，以此反制北京，亦是可行的手段。

此外，如果要從根本解決中國經濟霸凌的問題，日本應該拓展中國以外的其他海鮮市場。中國之所以使用經濟脅迫手段，是因為它意識到其他國家依賴中國市場。如果日本成功開發出其他市場，中國的經濟脅迫手段就會失效。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法