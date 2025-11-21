北市府、新光人壽分手了！T17、T18完璧歸趙

輝達海外總部確定落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今（21日）發布新聞指出，與新光人壽今完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

請繼續往下閱讀...

副市長李四川受訪說，今日下午新壽召開臨時董事會後就簽訂解約協議，不過時間已經超過銀行作業時間的下午3點半，要等到下週一才能進行地上權塗銷作業。

他說，感謝新壽願意配合讓輝達能夠進駐北士科，讓AI產業能夠落腳，這對台北市以及台灣對經濟都有所助益；後續就是和輝達談專案設定地上權問題，還要等輝達提出投資計畫書給市府審定；都市計畫變更部分，希望這個月底就能進入公展一個月流程，接著召開都委會來變更。目標朝向農曆年前簽約，明年6月動工來努力。

