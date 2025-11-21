他從零經驗開始 如今「公司市值飆破31億」親揭創業心路

Jake Miller從募資開始，打造出一家市值9位數美元的成長型企業。（圖翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名男子從一個簡單的咖啡靈感出發，募資並創立美國精品咖啡器材品牌，十多年後，他把這家公司從募資平台上的一款手沖器具，打造成市值9位數美元（至少約新台幣31億元）的成長型企業。他從零咖啡相關經驗開始，創業歷程橫跨73次創投拒絕、18個月產品延遲交付、成本暴增等挑戰，但最終靠著信念與市場驗證，一步步走出咖啡器材界的成長奇蹟。

外媒報導，美國精品咖啡器材品牌Fellow的創辦人Jake Miller在接受媒體訪問時回想，自己在大學畢業後，雖然進入建築業，但很快察覺那並非真正熱情所在。他一直想成為一名企業家，於是，選擇在馴鹿咖啡（Caribou Coffee）擔任品牌行銷經理，想先學習幾年，重新調整方向，找到自己真正的熱情。

他後來轉任品牌經理，開始深入接觸咖啡農場、烘豆流程與零售現場，並敏銳感受到精品咖啡興起，而家用器材卻未跟上需求的缺口。為了給自己創業的準備，他進入史丹佛大學商學院，並在最後一學期著手開發Fellow首款產品，一台浸泡式咖啡壺。2013年畢業後，他立刻將產品放上募資平台，60天就募到近20萬美元（約新台幣627萬元），成為創業的第一筆市場驗證。

然而，真正的挑戰才剛開始。Jake Miller坦言，他低估了量產成本與時間，花了18個月、約30萬美元（約新台幣940萬元）才完成交付，讓公司一開始就陷入資金壓力。他拿著產品和商業計畫向創投募資，卻在矽谷連續被73家創投拒絕，理由多是「咖啡器材不屬於科技投資範圍」，難以吸引資金青睞。

轉折出現在一次咖啡館的會面。一位前科技產品創業者聽完他的簡報後，當場開出25萬美元（約新台幣784萬元）的第一張支票，協助Fellow品牌擴展產品線。Fellow隨後推出的手沖壺將品牌推向國際市場，並成為世界級咖啡師競賽的指定器具。

為了在沒有龐大廣告預算下建立品牌知名度，公司採取三戰略，搶進零售通路、讓全球精品咖啡館使用產品，以及贊助咖啡師錦標賽的參賽者。這些手法迅速累積曝光，再搭配後續在舊金山開設的體驗門市，讓品牌與消費者建立更緊密的接觸。如今，Jake Miller正準備推出Fellow史上最複雜的產品，就是家用濃縮咖啡機。這項產品由舊金山團隊歷時兩年、投入600萬美元（約新台幣1.9億元）研發，預計成為2026年之後品牌的主力戰略。

回顧創業13年，Jake Miller認為成功的關鍵不是資源，而是「先有信念，再找市場驗證」。他說「你必須真心相信這個產品值得存在，而且能解決問題。當你有足夠的信念，就能撐過所有拒絕，直到聽到那一個願意說『好』的人。」

