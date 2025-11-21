貨櫃運價連3跌 美西線要虧本了

貨櫃運價指數連3跌。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨櫃運價指數連3跌！根據最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）續跌57.82點至1393.56點，跌幅3.98%，4大航線僅地中海航線上漲，其餘航線都下跌。

美西線每FEU（40呎櫃）運價1645美元，較上週下跌178美元，跌幅9.76%；美東線每FEU運價2384美元，下跌216美元，跌幅8.3%。

歐洲線每TEU（20呎櫃）運價1367美元，較上週下跌50美元，跌幅3.52%；地中海線每TEU運價2055美元，上漲26美元，漲幅1.28%。

近洋線方面，東南亞航線每TEU較上週上漲9美元，達540美元，漲幅1.69%；日本關西航線和關東航線每TEU運價分別為312美元和321美元，皆與上週持平；韓國每TEU運價145美元，上漲4美元。

大型攬貨業者指出，美西線運價續跌已逼近虧本價，預期12月下旬、明年1月農曆年前亞洲出貨、歐美備貨出貨力道彈升，時運價有機會觸底反彈。

