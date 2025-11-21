股匯雙殺！新台幣重貶1.35角 收31.43元

新台幣重貶1.35角，收31.43元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會可能暫停降息加上AI泡沫疑慮未消，台股今日隨美股重挫近千點，外資賣超逾900億元，熱錢加速撤出，也使新台幣兌美元匯率貶勢加劇，週五收在31.43元、重貶1.35角，匯價連9黑、並創下近7個月新低，成交量放大至20.27億美元。

台股今天下跌991.42點，收在26434.94點，三大法人同步賣超，合計賣超1080.72億元。其中，外資賣超915.36億元，為史上第4大賣超金額。

新台幣匯價早盤即失守31.3元，惟美元指數在100附近陷入整理，日圓止跌回升，加上出口商逢低拋匯，台幣貶幅一度收斂，但午後外資加碼匯出，使台幣尾盤跳水走貶，最低觸及 31.45 元，匯價續創波段新低。

外匯交易員指出，外資賣超後未必會在當日全數匯出，以今日市場交易量來看，初估外資匯出金額不到賣超的一半，若今晚美股持續下殺，下週台幣恐回測31.5元關卡。

根據央行統計，美元指數今日小跌0.12%、日圓回升0.46%；韓元重挫0.44%、台幣大貶0.43%、人民幣貶0.05%、新幣貶0.03%。

本週金融市場波動劇烈，美元指數在市場預期12月降息機率驟降下登上100大關，非美貨幣普遍走弱，新台幣重貶2.8角或0.89%，週線連3黑。

