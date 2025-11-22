MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際

水上紅骨仙草花經研究發現有很好的抗菌功效。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「慶生堂化粧品公司在嘉義起家，扎根嘉義，更將地方風土轉化為彩妝產品靈魂。」慶生堂總經理王祈晴說，這幾年公司與在地小農合作，採用蘭花、夜來香精油、香蕉花、蜜香紅茶、阿里山高山茶、阿里山小油菊、紅骨仙草等農產品作為化妝品原料，打造自然無毒在地化且潔淨的品牌路線，要讓「嘉義香」打入國際市場。

王祈晴說，農業是嘉義強項，越在地越國際潮流下，公司運用在地植物做美妝產品，一方面減碳，另方面要讓更多人知道嘉義土地的美好。

請繼續往下閱讀...

越在地越要國際化

阿里山油菊經工研院萃取發現抗敏感舒緩效果特別強。（記者蔡宗勳攝）

與小農合作過程中，面臨最大挑戰是如何改變根深蒂固的慣行農法。因緣際會下，王祈晴獲知慈心基金會在嘉義推動有機自然農法耕種，因而向有機栽種的小農採購天然物原料，並藉由不斷的開發研究，找到許多效果讓人驚艷的天然物原料。

例如阿里山油菊經工研院萃取發現抗敏感舒緩效果特別強，適合敏感肌與婦女嬰兒，與國際知名的蠟菊相比，有過之而無不及，慶生堂今年底也將推出小油菊系列防曬乳、粉底乳與修飾乳。

水上紅骨仙草花經工研院生醫所研究發現有很好的抗菌功效，可改善青春痘，更有機會成為化學防腐的天然替代品，預計明年上市。

王祈晴表示，國外經銷商對「嘉義香」或「MIT天然成分」很感興趣，未來公司將積極拓展海外市場，並透過更多國外參展機會推廣「嘉義香」，將嘉義的好推向國際市場。

相關新聞請見

MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌

MIT小巨人2》代工轉品牌 慶生堂迎戰第二戰場

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法